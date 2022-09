A verdade sobre o vídeo de anaconda de 15 metros

O biólogo Henrique, conhecido como o biólogo das cobras, trouxe mais um vídeo impressionante de sucuri no seu canal. Esta é a segunda maior espécie de cobra e é conhecida como “anaconda” no mundo todo.

A gravação enviada por Saulo Castro e Danilo Vidal, foi feita no Município de Lagoa da Prata, Minas gerais. O local fica próximo ao Rio São Francisco e esta sucuri é monitorada desde 2019.

O vídeo “A maior Sucuri do Canal foi finalmente medida, 15 metros?” reuniu quase 30 mil visualizações em menos de 24 horas de publicação.

Na gravação é possível ver a força tarefa para tentar conter a cobra com o objetivo de medir seu comprimento. No entanto, engana-se quem pensa que ela chega aos 15 metros. A medição não foi precisa, mas apontou entre 5,30 e 5,50 metros aproximadamente.

“Eu acredito que seja a maior sucuri que eu já tive aqui no canal. (...) Duvido e faço pouco que uma cobra de 9 metros apareça”, explica o biólogo que promete pagar 10 mil reais para quem encontre uma sucuri com essa medida.

Ele completa que seus amigos biólogos fazem capturas e medições diariamente, mas nenhum deles conseguiu registrar alguma com mais de seis metros.

É importante recordar que matar, importunar ou perseguir animais silvestres é crime, mas nesse caso a cobra estava em um local que a deixava vulnerável. Por isso, eles trouxeram a cobra para perto do rio e acionaram o IBAMA.

Veja as imagens da anaconda na natureza:

Recentemente, Vilmar de Oliveira Teixeira, que é o ambientalista e guia turístico na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul, também mostrou de perto uma sucuri fêmea grande. Por se tornar maior a cada ano e ser uma das mais velhas do local, a cobra monitorada foi apelidada “vovozona”.

Veja também: A história por trás do vídeo de sucuri gigante que impressionou o Twitter

As imagens mostram a cobra no período de reprodução, na qual a anaconda fica enrolada com machos que esperam a oportunidade de copular.

Veja o momento no canal “Terra da Sucuri”:

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!