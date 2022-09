Mulher se enfurece com vizinho após ele não querer cortar seu gramado de graça (Reprodução/Pixabay - Rudy and Peter Skitterians)

Já pensou em recusar um trabalho sem retorno e ser julgado por isso? É o que aconteceu com um adolescente, que contou sua história em um fórum da internet. Um relato do Reddit chegou nesta sexta-feira (2), contado por um jovem de 16 anos, através do usuário u/LightningBoltJaden.

De acordo com o adolescente, ele costuma cortar gramas durante o verão para fazer algum dinheiro. Sabendo sobre sua atividade, uma vizinha de 65 anos chegou até ele e solicitou seu trabalho, porém sem a possibilidade de pagamento.

“Corto gramados na minha área por algum dinheiro durante o verão. Bem, eu estava na loja hoje e minha vizinha Teresa se aproximou de mim. Ela disse: ‘Olá, (Bolt) eu tenho uma pergunta’”, iniciou o relato. “Eu, claro, concordei em responder. Ela perguntou se eu posso cortar sua grama toda semana, de segunda até outubro”, continuou.

‘Combinado não sai caro’

Segundo a postagem, o autor do relato explicou à vizinha que voltaria à escola na segunda-feira, mas poderia fazer o serviço no sábado. Além disso, ele a lembrou sobre o valor – 15 dólares – a ser cobrado por seu serviço como aparador de grama.

O rapaz conta que Teresa se chocou com o valor a ser cobrado pelo serviço, pois esperava que o adolescente realizasse a atividade gratuitamente.

“Ela ficou perplexa e disse isso: ‘Eu ouvi de sua tia que você fez isso de graça’. Eu disse: ‘Minha tia é da família e por isso fiz de graça, você é apenas minha vizinha’. Eu a ouvi murmurar: ‘Estou velha e não tenho mais ninguém e ninguém me ajuda por aqui’”, escreveu ele.

“Comprei meus itens e fui embora. Cheguei em casa e ela gritou que eu sou um grande idiota. Sinto-me mal por não ajudar uma idosa”, finalizou.