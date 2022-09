Irmãos anunciam relacionamento amoroso e esta foi a declaração feita; “Planejamos casar e adotar”

Uma publicação feita no último dia 30 de agosto, no Twitter, gerou repercussão e debate entre internautas após o jovem Yulia anunciar que mantém um relacionamento amoroso com sua irmã.

Em sua publicação, o usuário da rede sociais escreveu: “Incesto? Nesse ponto já não nos importamos com o que as pessoas têm a dizer, é consensual e somos dois adultos. [...] Depois de manter tanto nossos afetos às escondidas (principalmente da nossa família) nós finalmente decidimos oficializar isso. SIM, eu estou namorando com minha IRMÔ, disse.

Yulia também complementou que vê a irmã como uma mulher, “embora ambos tenham crescido juntos”. “Não tem nada melhor que amar amorosamente alguém que você conhece tão bem e sente tanta intimidade, alguém que além de ser seu parceiro amoroso é também do mesmo sangue que você!”, afirmou.

Durante seu relato, o usuário do Twitter disse que ambos planejam se casar e “afinal, nós nos amamos e nos desejamos mutuamente”, finalizou.

Veja a seguir a publicação que repercutiu na rede social. (Caso não consiga visualizá-la, não se preocupe e basta que acesse o link).

incesto?

nesse ponto já não nos importamos com oq as pessoas tem a dizer, é consensual e somos dois adultos

depois de manter tanto nossos afetos às escondidas (principalmente da nossa família) nós finalmente decidimos oficializar isso. SIM, eu estou namorando com minha IRMÃ + pic.twitter.com/0ZmBJ135vc — Yulia ○ 〇 (@yamjbakura) August 30, 2022

Rapidamente o relato viralizou e recebeu diversos comentários dos internautas. Veja a seguir algumas das respostas compartilhadas.

Gente, se é uma relação adulta e consensual ninguém tem q se meter não, eles fazem oq eles quiserem, vcs gostando ou não — Anti-herói (@thierriventura) August 31, 2022

Acho que o único motivo de as pessoas passarem pano pra isso aqui é se elas fariam o mesmo, o que me deixa muito, MUITO enojado. — upgio (@idmgio) August 31, 2022

Pra adotar tem que ser mentalmente são, vocês acham que é bagunça? Dificilmente vocês conseguem com esse histórico de relação — Kate Libby (@imhereforjolie) August 30, 2022

Se intenção foi chamar a atenção, então vc conseguiu. — Denise Rios (@dehamashia) September 3, 2022

imagina oq os filhos vao passar na escola se o pessoal de lá souber disso — Kailo (@kailowt22) September 1, 2022

