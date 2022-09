Uma jovem que trabalhou na loja de departamento Primark, na Europa, revelou as coisas mais repugnantes que encontrou nos provadores, deixando os usuários chocados.

A trabalhadora Cath foi ao app TikTok para se abrir sobre suas experiências trabalhando na loja de moda e admitiu que alguns clientes eram os “piores”, como detalhado pelo site The Sun.

No depoimento, ela comentou que uma vez estava organizando os produtos na unidade.

Logo depois, chegou uma cliente que desorganizou tudo rapidamente em busca do produto desejado, sem pudor.

Ex-trabalhadora de loja de departamento revela as coisas mais repugnantes encontradas nos provadores; ‘precisam de ter mais respeito’

Segundo o site The Sun, ela acrescentou que, embora algumas pessoas possam dizer que “é o trabalho do funcionário do varejo fazer isso”, não é seu trabalho “lutar com clientes imaturos”.

“Não é nosso trabalho jogar absorventes usados dos provadores. Ok? Isso é nojento”, ela desabafou.

“Podemos, por favor, ter um pouco mais de respeito pelos trabalhadores do varejo?”.

Ainda de acordo com as informações, os usuários na seção de comentários foram rápidas em apoiar os desabafos de Cath.

“Como ex-funcionária da Primark, sinto a mesma coisa”, escreveu uma pessoa, com Cath respondendo: “Devemos iniciar um grupo de apoio para ex-funcionários da Primark”.

Outra pessoa comentou: “Eu trabalhei como ajudante de limpeza em uma rede e também encontrei absorventes jogados nos provadores”.

I worked in Primark - people left the most awful things in the changing rooms https://t.co/cQuV6TCKI8 — Fabulous (@Fabulousmag) August 14, 2022

Texto com informações do site The Sun