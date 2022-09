Ela decidiu proibir a amiga de ser madrinha em um casamento

Uma mulher ficou furiosa depois de descobrir que sua melhor amiga foi convidada para ser madrinha de casamento de seu ex-namorado. Inconformada, ela exigiu que a mulher recuse o pedido ou isso poderá colocar um ponto final em sua amizade.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher decidiu desabafar sobre sua história por meio de uma publicação realizada no Reddit.

De forma anônima ela conta que sua melhor amiga, a qual chamou de Fiona, é amiga de seu ex-namorado e da atual noiva do homem. Segundo ela, está tudo bem que eles sejam amigos, mas ela considerou um pedido do casal como sendo “fora dos limites”.

“Minha melhor amiga é muito amiga do meu ex-namorado e da atual noiva dele, por este motivo eles a convidaram para ser sua dama de honra e ela aceitou. Eu já estava desconfortável com o fato dela ser amiga do meu ex e fiquei ainda mais depois de saber do convite. Para mim, tanto eles quanto ela desrespeitaram a nossa amizade”.

Ela então revelou que teria uma única forma de aceitar essa situação, e que seria recebendo um convite para assistir ao casamento.

Seu pedido não foi aceito

Diante do pedido da amiga, Fiona revelou que ela não poderia comparecer ao casamento por conta da forma como seu relacionamento terminou: “Eles disseram que eu não sou bem-vinda no casamento, e eu disse que se é assim então não estou bem com o fato dela ser madrinha deles”.

“Ela disse que a amizade dela com eles não tem relação com a amizade dela comigo e que eles nem sequer falam sobre mim, ela também disse que não entende o motivo de ter que ‘escolher um lado’ nessa história”.

“Eu disse a ela que ser madrinha deles é uma traição para mim e a proibi de desempenhar esse papel, ela foi lá e recusou o convite”, revela a mulher.

No entanto, a situação ficou ainda pior quando ela foi procurada pelo seu ex-namorado e pela noiva do rapaz. “Eles me acusaram de ser infantil e injusta com minha amiga e que tirei uma pessoa importante para eles do casamento deles por ter motivos egoístas”.

“Fiona também está me achando uma idiota, assim como meu atual namorado”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela realmente foi a errada da situação: “Você não tem direito de proibir ou permitir qualquer coisa na vida dos outros. Você é uma pessoa terrível”.

“Você não tem qualquer relação com o casal e é ridículo de sua parte tentar usar sua amiga para conseguir bisbilhotar o casamento”, comentou outra pessoa.