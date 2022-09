‘Brincadeira’ feita por homem em frente a campainha assusta vizinhos

Um homem fez uma tentativa frustrada de se aproximar de seus vizinhos e acabou tendo o resultado completamente oposto ao esperado por ele. Segundo a esposa do homem, a situação chegou ao ponto de os vizinhos pensarem em acionar a polícia.

Conforme uma publicação feita pela mulher no Mumsnet, e compartilhada pelo The Mirror, ela afirma que o marido é um “palhaço”. “Ele pensa que é engraçado, mas nem sempre é. Apesar disso, ele é uma pessoa gentil e doce, mas não reconhece um limite quando o vê”.

“Ele já passou por algumas situações inusitadas em frente a campainha e acha que é engraçado ficar lá por 1 ou 2 minutos fazendo suas brincadeiras”, conta a mulher.

“Não é nada que envolva nudez, palavrões ou coisas agressivas, apenas brincadeiras. No entanto, os vizinhos estão temendo por suas vidas e ameaçaram até mesmo acionar a polícia”.

Ela não sabe como resolver a situação

Compartilhando sua história, a mulher conta que as coisas passaram dos limites no que diz respeito aos vizinhos.

“Acho que as coisas foram longe demais e vou tentar dar uma volta hoje à noite para ver se consigo conversar com eles. Eles não estão certos sobre querer conversar com meu marido, mas isso é uma escolha unicamente deles”, conta.

Sem saber o que fazer, ela questionou os usuários da plataforma sobre como lidar com a situação para garantir que o marido não faça novas “brincadeiras indevidas”. “Será que dizer que eles pretendem chamar a polícia pode ser um sinal que fará meu marido parar?”, questiona.

Para os usuários, uma questão ficou no ar: qual o tipo de brincadeiras feitas pelo marido dela? “Honestamente, ele não faz nada de ruim. Levanta os polegares, da risada, faz palhaçada. Ele não finge ser um invasor, apenas fica pulando na frente da câmera da campainha feito um idiota”.

Para os usuários, os vizinhos podem estar exagerando: “Tenho certeza de que muitos dos meus amigos se divertiriam com um vizinho assim. Desde que ele não faça nada envolvendo nudez, ameaça ou agressividade, acho que os vizinhos estão exagerando”.

“Chamar a polícia por qual motivo? Falar que o vizinho está dançando em frente a campainha? Se for isso, quero muito escutar o que eles falam ao fazer a ligação”, comentou outra pessoa.