A história por trás do vídeo de sucuri gigante que impressionou o Twitter

Um vídeo que mostra uma sucuri enorme descendo um barrando voltou a circular no Twitter e impressionou a rede social. As imagens que mostram a cobra de forma de forma detalhada foram gravadas na descida do rio Ivinhema, em Angélica, Mato Grosso do Sul.

No entanto, as imagens já tinham se tornado virais no meio deste ano, quando a “história de pescador” sobre este encontro foi contada pelo G1.

Quem encontrou a cobra foi Domingo Luciano Filho de 63 anos, atua como guia de turismo pelos rios de Mato Grosso do Sul. Mesmo estando habituado a ver sucuris, ele declarou que foi um momento emocionante.

“A emoção foi enorme. Estava fazendo a minha pescaria e vi ela. A sucuri estava recarregando as energias para voltar ao rio, nadar a noite inteira na busca de algo para comer”, contou.

O animal de aproximadamente 7 metros entrou no rio e se mostrou por completo justo quando Domingo pegou o celular para filmar.

Veja as imagens da maior cobra do Brasil:

Sucuris registrada no rio Ivinhema - MS

O turismo de observação de grandes serpentes tem grande potencial econômico para gerar renda para a população que mora nas redondezas dos rios, além de auxiliar na educação ambiental, ajudando a desmistificar esses animais. pic.twitter.com/D85tq2uYRI — Legião Escamada 🐍🦎🐊🐢 (@legiaoescamada) September 2, 2022

O pescador ainda contou que costuma sempre ver uma sucuri naquele mesmo local, há três anos, mas não sabe se trata-se da mesma cobra.

Em 2021, imagens mostraram pela primeira vez sucuri outra sucuri sempre volta para tomar sol no mesmo lugar. O caso aconteceu no porto do hotel “Passo do Lontra”, que fica no Pantanal.

O fotógrafo, Victor Ramalho, conseguiu fazer as imagens da cobra pela primeira vez, mas contou que a cobra sempre aparece e deixa os turistas encantados.

