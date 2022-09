Homem tira foto da paisagem e se choca ao identificar animal ‘místico’ saindo das nuvens (Brendan Lang/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Ao visitar a família na Nova Zelândia ao lado da pessoa com quem possui um relacionamento, Brendan Lang aproveitou a paisagem deslumbrante à sua volta e decidiu registrá-la a cada momento. Contudo, o homem não contava que estava prestes a fotografar algo impressionante. Relato extraído do portal The Dodo.

Enquanto caminhavam ao longo de um penhasco com vista para o oceano e um farol, Lang encontrou o enquadramento perfeito para dar o clique.

“Quando tirei esta foto, estava tirando uma foto das falésias e do oceano, pois amo a robustez da área, enquanto também capturava o farol”, disse Lang ao The Dodo.

Lang registrou diversas outras imagens enquanto inserido na paisagem do local, resolvendo analisá-las mais tarde. Ao percorrê-las, o homem ficou impressionado com o que viu a seguir.

Veja mais: Cachorro quase morre de ‘coração partido’ e recebe surpresa que mudou sua vida

Gaivota ‘mística’ e angelical entre as nuvens

Homem tira foto da paisagem e se choca ao identificar animal ‘místico’ saindo das nuvens (Brendan Lang/Reprodução/Extraído do The Dodo)

No centro da imagem, saindo das nuvens, uma gaivota gigante e etérea foi vista. Lang não imaginou como a ave foi parar naquele registro.

“[É] engraçado porque nem me lembro de ter visto uma gaivota no momento em que estava tirando algumas fotos”, disse Lang.

Seria aquela gaivota uma criatura mágica na foto de Lang? Aparentemente, o rapaz possui uma justificativa lógica para seu surgimento.

“Minhas fotos são tiradas no meu smartphone Samsung S21 Ultra e acredito que, enquanto tirava as fotos, uma gaivota passou entre o obturador da foto”, disse Lang. “Não tenho muita certeza, mas amo essa imagem.”

Embora o mistério sobre como a ave parou na foto ainda permaneça, Lang já compartilhou a foto online e diversas pessoas se apaixonaram pela característica mística no registro.

“Muitas pessoas comentaram dizendo o quão angelical ela parece e quão pacífica a imagem é”, disse Lang.

Talvez esse tenha sido o registro mais marcante de Lang até o presente momento, que jamais sairá de sua memória.