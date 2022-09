Homem diz à mãe que ela não é mais bem-vinda em seu lar e este é o motivo

Em um relato no Reddit publicado nesta segunda-feira (29), um homem revelou que sua mãe não seria mais bem-vinda em seu lar após ter feito comentário que o deixou irritado. Através do usuário u/SithCharming na plataforma, escreveu:

“Ontem à noite eu convidei meus pais para jantar. Fazemos isso todos os domingos. Meus pais são super religiosos. Meu pai é tranquilo, mas minha mãe é uma daquelas malucas religiosas onde tudo é pecado”, iniciou o relato.

“Cerca de dois anos, converti minhas crenças ao ateísmo. Não parei de ir à igreja até o ano passado. Minha esposa é a única pessoa que sabe que eu não acredito mais em Deus”, continuou.

Segundo o rapaz, seus pais têm o questionado sobre quando será sua volta à igreja. Após um tempo, seu pai desistiu de insistir no assunto, mas a mãe continuou a pressioná-lo. Ela conta que isso sempre acontece, mas a mulher acabou se excedendo.

“Ela me trouxe um panfleto e disse que vou queimar por toda a eternidade se não voltar aos meus velhos hábitos. Agradeci por sua contribuição e tentei mudar de assunto”, escreveu.

Clima tenso no jantar de família

Embora o rapaz tenha tentado mudar o rumo do jantar, as coisas só pioraram naquela noite.

“[Minha mãe] se virou para minha filha e disse que viria buscá-la no próximo domingo para a igreja, então ela não irá queimar por toda a eternidade. Meu pai falou para parar, mas ela continuou”, desabafou.

O homem relatou que pediu mais uma vez para a mãe não continuar com aquele discurso, mas ela deu de ombros e o ignorou. Em seguida, o autor do relato conta ter dito a ela que não seria mais bem-vinda em seu lar se continuasse “trazendo contos de fadas e críticas” à sua casa.

“Meus irmãos têm me chamado de idiota o dia todo. Sinto vontade de me desculpar porque sei que a machuquei com essas palavras. Minha esposa acha que eu estava justificado, pois ela odeia quando minha mãe faz isso”, finalizou.