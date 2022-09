Ex-namorado faz jovem não ser convidada para a festa de 30 anos de sua amiga

Uma jovem ficou decepcionada depois de ser desconvidada da festa de 30 anos de uma de suas melhores amigas. Segundo ela, o convite foi retirado depois que seu ex-namorado confirmou que estaria presente na celebração.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher contou sua história em um post feito no Mumsnet, onde desabafou com os demais usuários e pediu a opinião dos mesmos.

“Uma das minhas melhores amigas está comemorando seus 30 anos neste final de semana e me convidou para a festa. Como eu moro em outro país foi uma grande coincidência eu estar por aqui no aniversário dela, então eu decidi ir”.

“Disse a ela que iria chegar por volta das 19 horas pois precisava amamentar meu filho de 10 meses antes de sair. Ele ficaria com os meus pais durante a comemoração então tudo estaria tranquilo. No entanto, ontem ela me ligou cancelando meu convite pois tinha esquecido de dizer que convidou meu ex-namorado para a celebração”, conta a jovem.

Ela teve o convite retirado

Diante da situação, a amiga a questionou se ela teria algum problema em comparecer à festa mesmo com a presença de seu ex. Prontamente ela disse que não tinha problemas com isso e que o que aconteceu entre os dois “ficou para trás”.

Apesar disso, o homem parece não ter a mesma opinião. “Ela me ligou dizendo que teria um problema com a minha presença pois meu ex não se sentia confortável em estar no mesmo lugar que eu. Ela então sugeriu que eu fosse mais cedo e saísse da comemoração antes dele chegar, o que era impossível para mim”.

“Eles não são tão próximos como eu e ela somos, eu esperava que ela me priorizasse ao invés dele, mas ela apenas disse que podemos comemorar juntas em outro dia. Fiz questão de dizer que eu realmente queria estar com ela e que a atitude dele está sendo irritante, mas ela apenas encerrou a conversa”, conta a jovem.

Se sentindo traída pela amiga, ela ficou extremamente magoada e acredita que a amizade das duas tornou-se uma via de mão única. “A amizade dela comigo certamente não é mais uma prioridade para ela”.

Para os usuários do fórum, ela tem razão em se sentir magoada: “Isso é uma loucura total e você não está errada em se sentir desta forma”, comentou uma pessoa.

“Ela não valoriza uma amizade como a sua e deve ter consciência do que está fazendo. Só me pergunto se ela não está fazendo isso por estar mais próxima do seu ex do que você sabe”, comentou outra pessoa.