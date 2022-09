Saber como pedir aumento de salário pode ser uma das situações mais complicadas para negociar no trabalho.

Mas se você não quiser puxar conversa com seu chefe, existem outras maneiras de ganhar mais dinheiro com seu trabalho, como detalhado pelo site The Sun.

Ally Fekaiki, CEO de uma empresa de bem-estar, revelou dicas para obter um aumento salarial sem precisar pedir um.

Especialista em recrutamento revela duas maneiras de obter um ‘aumento salarial’ sem pedir

Aproveite ao máximo os benefícios da empresa: Muitos empregadores oferecem benefícios aos funcionários, incluindo descontos em academias e outros benefícios.

É claro que o que está sendo oferecido a você dependerá de onde você trabalha, mas vale a pena investigar se existem vantagens disponíveis para você.

Ally disse: “Fale com seu empregador ou representante de RH e peça para ver uma lista completa dos benefícios que uma empresa oferece”.

E, se houver benefícios da empresa que você não deseja, Ally disse para abordar seus chefes sobre mudar as coisas e dar aos funcionários mais opções sobre os benefícios oferecidos.

Segundo o site The Sun, algumas empresas também oferecem descontos para funcionários, incluindo H&M, Starbucks e outras.

Verifique seu contrato: Pode parecer tedioso, mas verificar seu contrato pode esclarecer se você tem direito a um pagamento extra ou folga se trabalhou horas extras ou fora do horário normal de expediente.

Ally disse: “Verifique cuidadosamente seu contrato de trabalho atual para ver quais são seus direitos e certifique-se de reivindicar qualquer pagamento extra ou licença a que tenha direito”.

“Isso pode ajudar a aumentar o seu pagamento mensal ou, no mínimo, marcar uma folga adicional.”

O contrato da sua empresa pode dizer se você também tem direito a dias de folga para o voluntariado, então vale a pena verificar isso.

Ainda de acordo com as informações, se você não quiser fazer nenhuma das dicas acima, lembre-se, você sempre pode pedir um aumento salarial, se achar que está trabalhando duro o suficiente e merece um.

Texto com informações do site The Sun