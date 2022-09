Casamento termina em tragédia após morte misteriosa de noivo e 5 convidados

A polícia da Nigéria está investigando detalhes de um casamento ocorrido recentemente e que resultou na morte do noivo, Obinna Dieke, de 33 anos, e cinco de seus convidados. O motivo do falecimento ainda não foi esclarecido.

Segundo detalha o portal Meganoticias, a celebração aconteceu no último dia 26 de agosto, e na manhã seguinte vizinhos estranharam o fato de ninguém ter deixado o local em que o casamento ocorreu. Então, eles resolveram derrubar a porta e se depararam com todos caídos no chão e com a boca espumando.

Diante da situação encontrada, eles chegaram a ser encaminhados para um hospital, no entanto foram declarados mortos. A noiva, Nebechi, foi internada em estado grave.

Quais são as suspeitas até o momento?

Embora o caso ainda esteja sob investigação, a suspeita que se trabalha até o momento é de intoxicação por algum alimento ou por monóxido de carbono de um gerador de energia.

A segunda hipótese levantada também foi apontada por vizinhos que disseram que na noite anterior chovia e então eles colocaram o equipamento para dentro do local.

“Eles trouxeram o gerador para o corredor. Então porque eles estavam bêbados e não sabiam o que significava ligar o gerador e adormeceram. Acho que o monóxido de carbono pode ter enchido todo o quarto”, afirmou o líder da comunidade.

