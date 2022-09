Buraco gigante no Chile: o que a ciência descobriu até agora sobre a cratera que não para de crescer

As autoridades do Chile continuam investigando um buraco que surgiu no final do mês de julho em meio ao deserto do Atacama.

A cratera surgiu com aproximadamente 30 metros de diâmetro, mas ainda não parou de crescer e atualmente possui cerca de 50 metros. Gabriel Boric, presidente do país, visitou o local no último dia 26 para acompanhar os estudos.

De acordo com o g1, algumas dúvidas já podem ser respondidas, outras ainda são um mistério. Veja a seguir:

O que tem na região?

O buraco surgiu em Tierra Amarilla, no deserto do Atacama. A capital Santiago fica a 665 quilômetros ao norte. A região é conhecida por possuir minas de cobre exploradas por uma empresa canadense.

Como o buraco surgiu?

Ainda não há informações precisas de como a cratera surgiu, mas o prefeito da região disse que é consequência de atividades de extração inconsciente e desmedidas. O governo acusou a Lundin Mining LUN.TO, que explora 80% da propriedade, de superexploração, mas um executivo da empresa disse que é necessário mais estudos para determinar a origem.

LEIA TAMBÉM: “Foi chocante”: 150 gatos que virariam comida foram salvos na China

Qual o tamanho atual?

De início foi apontado que o buraco possuía aproximadamente 25 metros de diâmetro. Hoje ele já está em 50 metros e com a profundidade de quase 200 metros. A agência Reuters explica que caberia seis estátuas do Cristo Redentor de frente com os braços esticados.

Tem algo dentro?

Segundo o Serviço Nacional de Geologia e Mineração (Sernageomin) não existe nada dentro do buraco, apenas água no fundo.

Existem riscos?

O governo e a empresa responsável pela área informam que nenhum perigo foi detectado na cidade Tierra Amarilla. As operações na mina local estão suspensas desde o dia que o buraco foi descoberto.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS

⋅ Casal descobre quarto ‘sinistro’ escondido atrás do banheiro de casa: ‘Aterrorizados’

⋅ Vídeo flagra momento em que gambá ‘armado’ com garfo ‘enfrenta’ guarda marítimo; assista registro

⋅ Vídeo mostra encontro com sucuri em pescaria no Pantanal