Vídeo mostra encontro com sucuri em pescaria no Pantanal

A região do Pantanal é o lar das sucuris, cobras conhecidas como anacondas e que são conhecidas no mundo todo por seu tamanho.

O pessoal do canal “VIDAS NO PANTANAL”, que mostra a vida e paisagens pantaneiras no Youtube, registraram o momento em que avistam uma sucuri das grandes na margem de um rio.

O vídeo começa com o pescador contando como é viver em meio à natureza: “No Mato Grosso é assim, andando no rio, vendo onça pintada, sucuri enorme”, diz na introdução.

Logo as imagens mostram como a cobra toma sol após uma refeição que provavelmente levará semanas para ser digerida.

Veja o encontro com a maior cobra do Brasil a seguir:

Recentemente, o biólogo Henrique, conhecido como o Biólogo das Cobras, também mostrou a força de uma sucuri ao capturar e matar um pássaro.

Quem fez o vídeo queria resgatar a ave da constrição da cobra. No entanto, Henrique relembra que não se deve intervir na natureza ou tocar esses animais selvagens, pois isso é crime.

“Ao que tudo indica eles deixaram a sucuri em paz e foram embora. (...) Quero acreditar que eles deixaram o animal quieto. (...) É um animal silvestre se alimentando de outro animal silvestre, não é por você viu, que você tem que mexer”, pontuou.

Ele ainda explica que a cobra também pode morrer de fome, pois estes animais vivem no limite e gastam muita energia durante a caça de alguma presa, arriscando a própria vida para poder se alimentar.

Veja as imagens e os comentários do profissional:

