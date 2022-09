VÍDEO: Funcionária acaba demitida após filmar vocalista do Guns N’ Roses dentro de hotel no AM

A jovem Thayrine Lacerda foi demitida do hotel que trabalhava, em Manaus, no Amazonas, após gravar um vídeo que mostra o vocalista da banda Guns N’ Roses, Axl Rose, dentro do bar do estabelecimento (veja abaixo). O grupo estava hospedado no local para um show na Arena da Amazônia, realizado na quinta-feira (1º).

O vídeo mostra o vocalista circulando pelo bar depois de ir até a sacada do hotel para acenar para o público. Na gravação, Thayrine diz “obrigada Deus por esse momento. Eu posso morrer agora.”

Ela enviou as imagens para grupos de mensagens, mas as imagens vazaram e foram publicadas nas redes sociais. Após a repercussão, ela foi demitida pelo Juma Ópera Hotel e postou outro vídeo no seu Instagram pedindo desculpas aos colegas de trabalho. “Zerei a vida e tô devendo uma pra vocês”, disse.

“Quando percebi o que poderia acontecer fui apagar para todos, mas o vídeo vazou mundialmente. Minha intenção foi a melhor possível, pois nunca faria nada para prejudicar ninguém, muito menos quem me deu essa oportunidade única e principalmente os meus amores, né? Nem nos meus maiores sonhos imaginei servir um drink ou dar boa noite para o maior astro do rock, nossa lenda viva na selva”, afirmou a jovem.

Thayrine destacou que também é fã do Guns N’ Roses e, mesmo após ser demitida, continua tentando realizar sonho de conseguir um autógrafo do Axl Rose, Slash e Duff McKagan.

“Não corri, não gritei, mantive a postura e respeitei todos eles, mas a minha saga por um autógrafo continua. Quem puder me ajudar eu agradeço de todo meu coração. Isso vai ficar pra história da minha vida, da minha filha, por gerações e gerações”, contou ela.

Em nota enviada ao site UOL, o hotel explicou os motivos da demissão da funcionária. “Para hospedar a banda Guns N’ Roses em Manaus, o hotel Juma Ópera firmou um contrato com a produtora dos shows no Brasil que previa o respeito à privacidade dos músicos. Toda a equipe do hotel foi instruída a não tirar fotos ou fazer vídeos.”

Após o show em Manaus, a banda segue com a turnê “Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!” e terá shows em Recife (4/9), Goiânia (11/9), Belo Horizonte (13/9), Ribeirão Preto (16/9), Florianópolis (18/9), Curitiba (21/9), São Paulo (24/9) e Porto Alegre (26/9).

O grupo também é uma das principais atrações do Rock in Rio 2022, quando se apresenta no próximo dia 8.

