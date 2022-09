Vídeo flagra momento em que gambá ‘armado’ com garfo ‘enfrenta’ guarda marítimo; assista registro

Um vídeo flagou um gambá segurando um garfinho de madeira “enfrentando” um agente da Guarda Marítima Ambiental de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio.

O registro foi feito pelo próprio guarda, Marcos Teixeira, de acordo com informações do site G1.

”Uma gambázinha aqui, oh. Armado pra cima de mim ainda, com um garfo. Se defendendo com um garfinho e um palitinho. Pra quem diz que [animal] não sabe se defender... Aí, oh”, diz Marcos no vídeo.

Vídeo flagra momento em que gambá armado com garfo enfrenta guarda marítimo; assista

O que também chamou a atenção nas imagens foi a quantidade de lixo no local. É possível ver canudos, uma garrafa plástica, copos e talheres descartáveis.

A Guarda Ambiental local informou que o material registrado chega diariamente pela maré e todos os dias pela manhã é retirado pelo órgão responsável. Confira:

Vídeo mostra momento em que ariranhas põem onça-pintada ‘para correr’

Em outro registro impressionante, um vídeo flagou o momento em que um grupo de ariranhas colocou uma onça-pintada “para correr” no Pantanal Mato-grossense.

O flagrante foi registrado pelo guia de turismo Branco Arruda. O confronto inusitado ocorreu no Parque Estadual Encontro das Águas, entre os municípios de Poconé e Barão de Melgaço.

No vídeo, que se tornou viral nas redes, a onça caminha à margem esquerda do rio, enquanto um grupo de ariranhas tomava banho de sol.

Apesar da tentativa de se manter escondida, as ariranhas sentiram o animal predador por perto e entraram na água, começando a briga.

Ainda de acordo com as informações, o grupo reagiu de forma sincronizada, o que fez a onça desistir da investida e correr mata adentro rapidamente. Confira o registro:

Texto com informações do site G1