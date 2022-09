VÍDEO: Carro é colocado em barco por meio de madeiras soltas e imagens se tornam virais; veja

Vídeo que mostra carros sendo colocados em barcos no Amazonas viraliza nas redes (Reprodução/TikTok)

Um vídeo publicado pelo designer Robert Burga, de 27 anos, viralizou nas redes sociais ao mostrar como os carros são colocados em barcos no Amazonas. Ele estava em Manaus e decidiu ir até o Pará para visitar os avós e, quando os passageiros já estavam na embarcação, ele ficou intrigado ao ver como os veículos eram levados à bordo, apoiados em duas tábuas soltas (veja no vídeo abaixo).

Em entrevista ao jornal “Extra”, Burga, que é amazonense, mas atualmente mora em Florianópolis, em Santa Catarina, disse que já tinha visto a cena na infância, mas que agora, depois de adulto, se assustou ao imaginar o alto risco de acidente no momento em que os carros são colocados nos barcos.

“Quando vi, fiquei chocado e gravei alguns vídeos. Eu já tinha visto isso, mas só na infância. Dessa vez, fiquei em choque e pensando como eles conseguem fazer isso”, afirmou o designer.

“Mas também pude observar o processo. Quem faz o embarque é a própria pessoa do barco, que já tem o costume de fazer isso todos os dias”, ressaltou ele.

Burga, então, postou o vídeo em sua conta no Tik Tok e logo as imagens viralizaram. Até esta sexta-feira (2), já eram mais de 72 mil visualizações. Depois, a cena também foi compartilhada em um perfil no Twitter, rendendo mais de 63 mil curtidas.

Apesar do “choque”, o designer disse que é comum a forma com que os veículos são colocados nos barcos.

“Naquela região, é muito comum o transporte fluvial, porque para chegar em algumas cidades não é possível ir de avião ou pela estrada. No barco que eu peguei, passávamos por diversas cidades e, provavelmente, aqueles carros eram dos próprios passageiros”, relatou ele.

LEIA TAMBÉM: