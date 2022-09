[VÍDEO] Cachorro foi até formatura de tutora em Minas Gerais; momento viralizou

Amigo para todas as horas, é comum ver cachorros acompanhando humanos em diversos momentos da vida. Formatura, porém, é novidade.

A estudante mineira Isabela Yamamoto, de 29 anos, teve um convidado de honra em sua colação de grau: seu cachorro Nikko, de 8 anos. Foi por conta dele, inclusive, que ela resolveu abandonar o curso de Direito e partir para Medicina Veterinária.

“Tanto o meu trabalho com o adestramento quanto o estudo da veterinária foram decisões que eu tomei com base no meu cachorro. Por isso, queria que ele estivesse presente (na formatura), já que ele participou dessas etapas da minha vida”, explicou Isabela, em entrevista ao jornal Extra.

O vídeo de Nikko na formatura de Isabela está viralizando nas redes sociais desde a semana passada e já conta com mais de 11,7 milhões de visualizações, 1,3 milhão de curtidas e 16 mil comentários.

Assista:

A ideia surgiu a partir de uma sugestão do marido, dois dias antes do evento. Apesar de achar que não conseguiria levá-lo, pediu permissão aos organizadores de sua formatura, que autorizaram.

“Como já trabalho com treinamento de cães há alguns anos, ele estava preparado para participar do evento. A única coisa que precisei ensinar em cima da hora foi segurar o canudo. Mas que bom que deu certo”, comemorou.

Uma amizade de oito anos

A história de Nikko e Isabela começou em 2014, quando ela perdeu outro animal de estimação. Após passar por um processo difícil de luto, ela resolveu ir atrás de outro pet.

Foi quando resolveu percorrer diversas feitas de adoção e acabou encontrando Nikko. “Levei ele para casa e, pela dificuldade que tive no começo, comecei a estudar para poder educar melhor”, relatou. Foi quando fez a troca de cursos e, anos depois, viralizaram juntos na formatura.

Leia também: Fãs de Harry Potter lamentam não terem recebido carta para Hogwarts