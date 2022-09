Noiva exige que madrinhas retirem seus anéis de noivado no dia do seu casamento

Uma noiva ficou desesperada com a possibilidade de não ser o centro das atenções em seu próprio casamento, e decidiu tomar medidas extremas para garantir que ninguém tenha olhos para outra pessoa na ocasião. Entre suas polêmicas decisões, ela proibiu suas madrinhas de usarem os próprios anéis de noivado para que o dela se destaque.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, uma das madrinhas decidiu desabafar no Reddit depois que a noiva decidiu impor uma série de regras para “evitar ser ofuscada” em seu casamento.

“Eu era uma das madrinhas de um casamento, a noiva, uma amiga minha, enviou um e-mail com ‘atualizações sobre o casamento’ para todas as madrinhas cerca de uma semana antes passando algumas orientações sobre o que poderíamos, ou não, usar durante a celebração”, conta a mulher.

“Dentre seus pedidos, ela não queria que as madrinhas casadas e noivas usassem seus anéis de noivado! Ela permitiu somente o uso das alianças para evitar que os nossos anéis ‘tirassem a atenção’ do anel dela”.

Elas ficaram inconformadas com o pedido!

Tentando entender a noiva, a madrinha continua perplexa com a situação, já que o próprio anel da noiva, por si só, já chama atenção suficiente. “O anela dela é bem maior do que os nossos, então achei o pedido algo super estranho”.

“Todas nós concordamos para evitar drama desnecessário, somente uma das madrinhas teve um problema pois soldou sua aliança e seu anel de noivado, então não conseguiria separar as peças”, conta a mulher que logo complementa: “A noiva não aceitou a justificativa e pediu a ela que vire a pedra para dentro durante o casamento”.

Leia também: Noiva exige que a mãe pinte o cabelo para seu casamento

Para os usuários do Reddit, a noiva está exagerando em suas atitudes. “Estou surpreso com a forma como pessoas com esse tipo de pensamento agem em seu ‘dia especial’”.

“Como o propósito de ser o ‘centro das atenções’ acaba destruindo o relacionamento das pessoas. É difícil pensar que nisso porque no fundo sabemos que ninguém realmente supera a noiva durante seu casamento! Podem competir pela atenção, mas os noivos são o centro da festa”, comentou outra pessoa.