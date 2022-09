‘Morango por baixo’: Conversa entre atendente de pizzaria e cliente viralizou

Uma conversa entre o atendente de uma pizzaria em Palhoça, em Santa Catarina, e um cliente viralizou nas redes sociais. O motivo? A posição do morango na redonda.

Os dois falavam em um aplicativo de mensagens. O cliente reclamou que pizza que tinha pedido havia sido entregue sem morango. O estabelecimento, porém, explicou que a fruta estava “por baixo da pizza”.

“Não veio morango”, afirmou o cliente. “Morango é por baixo da pizza, não por cima, dá uma olhada para ver se foi”, respondeu o estabelecimento.

Engraçadinho, o jovem enviou uma foto do alimento levantado, mostrando a superfície de papelão onde, claro, o morango não estava.

O print da conversa foi publicada no Twitter pela namorada do rapaz, Raíra Pitta Corrêa da Silva, no último sábado (27).

Confira:

Brincadeira

“A gente mandou uma foto no sentido literal do que ela falou para brincar”, contou ao portal de notícias “G1″.

O caso fez sucesso na internet, superando10 mil compartilhamentos. “Não tinha como imaginar uma proporção dessa, em uma piada, ainda por cima”, completou, desta vez ao “UOL”.

Após a repercussão da história, o casal ganhou na última segunda-feira (29) duas pizzas de presente. Dessa vez, o morango estava bem visível. “Morangos por cima!”, escreveu a pizzaria na caixa.

