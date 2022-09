Menino que desenhou próprio álbum de figurinhas da Copa ganhou livro oficial: “Amei muito”

O pequeno João Gabriel Nery dos Santos, de 8 anos, ganhou o álbum da Copa do Mundo Catar 2022 após viralizar na internet. Sem dinheiro para adquirir o item oficial, ele havia desenhado o próprio livro.

O presente veio na última terça-feira (30), através da doação de uma pessoa anônima. A mãe, Marlene Ramos, entregou o álbum para o menino, que ficou por segundos em silêncio e depois não se conteve, passando a pular de alegria. “Amei muito esse álbum”, disse João Gabriel ao “G1”.

Segundo o pai do menino, João Teixeira, mais de 50 pessoas entraram em contato com a família para fazer as doações do álbum e das figurinhas. O goleiro Cássio chegou a fazer uma chamada de vídeo com o filho e uma pessoa que trabalha com os produtos do Neymar também prometeu mandar agrados. “Não tem como não se emocionar, a felicidade é tanta que eu fico sem palavras”, disse à reportagem.

O álbum de figurinhas que viralizou

Morador de Goiânia, capital do Estado de Goiás, João é apaixonado por futebol. Justamente por isso, desejava colecionar as figurinhas dos jogadores que estarão presentes no torneio mundial, mas sua família - que tem renda de pouco mais de um salário mínimo - não tinha condições de arcar com os custos gerados pela brincadeira. Cada pacote de figurinhas, com cinco stickers cada, está custando R$ 4.

“Passou uma reportagem sobre o álbum da Copa e ele disse que queria um. Eu cheguei do serviço e ele disse que já tinha. Quando fui ver, ele me explicou que fez desenhado”, disse o pai do menino em entrevista ao “G1″.

João Gabriel caprichou: desenhou cada jogador, incluindo o craque da Seleção Brasileira, Neymar. Destacou o fundo em amarelo, para lembrar as figurinhas especiais do álbum.

O pai ajudou o filho a colar as tais figurinhas no álbum criado pelo pequeno, encerrando a tarefa no último domingo (29). “Ele fez as figurinhas e colocou o nome de cada jogador. Fez até dos juízes. Eu nem acreditei”, disse.