Mãe se desespera após o nome da filha ser comparado com barro

Uma mãe está decepcionada após descobrir que algumas pessoas têm uma opinião “peculiar” sobre o nome escolhido por ela para sua filha. Enquanto ela está completamente apaixonada e envolvida pelo nome, outras pessoas afirmaram que ela está nomeando a filha como “uma grande quantidade de barro”.

Conforme a publicação, feita por ela no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, a mulher pretende batizar a filha com o nome Gloriana. Segundo ela, a escolha foi feita antes mesmo de engravidar.

No entanto, diversas pessoas a criticaram pelo nome escolhido ao compará-lo com um “amontoado de barro” ou “lodo”.

“Terei meu bebê no Natal deste ano, mas todos estão odiando a minha ideia de nome para minha primeira filha. Eu realmente estou apaixonada pelo nome Gloriana, a pronuncia é parecida com Ariana, mas acho que dá a possibilidade de apelidos fofos como Glory e até mesmo Anna se ela não gostar do nome completo. Eu amo esse nome antes mesmo de engravidar”.

O nome dividiu opiniões

Em seu relato, a mãe conta que o nome foi amado por alguns, e odiado por outros. “Minha sogra e meu marido amaram o nome, mas meu sogro e outros parentes odeiam. Continuo pensando que a filha é minha e a escolha também, mas fico preocupada pois isso não é uma verdade completa”.

“Este é o nome da minha filha e é importante pois ela vai carregá-lo por toda a vida. Eu não quero que ela fique presa a um nome estúpido. O quão terrível é o nome que eu escolhi?”, comentou a jovem.

Leia também: Ela decidiu dar ao filho o mesmo nome do cachorro de seus pais

Os usuários do Reddit também ficaram divididos sobre o nome: “Acho um nome lindo! Vá em frente com sua ideia”, comentou uma pessoa.

“Eu gosto, é único e não é difícil de pronunciar, então passa uma sensação muito forte”, comentou outra.

“Para mim o som do ‘GL’ não soa agradável, me trás a sensação de ‘barro’. Não sou uma pessoa com sinestesia, mas alguns nomes me dão associações claras e esse nome me faz pensar em barro e lama. Sinto muito.”, comentou outra.

“Para mim Glória e Anna são legais, mas juntos não passam uma boa energia”, finalizou outro comentarista.