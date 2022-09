Jovem exige que seu colega de apartamento corte os cabelos

Um homem está completamente furioso com sua colega de apartamento depois que a mulher exigiu que ele corte seu cabelo pois ela “encontra cabelos dele espalhados por todo apartamento”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o jovem decidiu contar sua história por meio de uma postagem feita no Reddit, onde revela suas angústias referentes aos pedidos de sua colega de apartamento.

Segundo ele, a companheira de apartamento costumava gostar de seu cabelo, mas agora passou a criticá-lo pois afirma que o cabelo dele está “por todos os lugares”. Diante disso, ela está exigindo que ele corte os cabelos, mas ele se recusa a atender ao pedido dela.

“Divido o apartamento da universidade com uma jovem da mesma idade que eu. Estamos no mesmo apartamento há uns 2 ou 3 anos e cursamos o mesmo curso na universidade’.

“Ela nunca comentou nada sobre meu cabelo e costumava dizer que adorava o fato dele ser longo e bem cuidado, além de sempre pedir para pentear e estilizar meu cabelo”, revela o jovem.

Ela pediu a ele para cortar o cabelo

Em seu relato, o jovem conta que sua colega de apartamento nunca havia demonstrado se importar com seu cabelo, mas ainda assim exigiu recentemente que ele cortasse os fios.

“Ela começou a dizer que acha cabelos meus espalhados por todos os lugares e que os fios estão entupindo o ralo do chuveiro. Sempre a escutei, mas acho que suas reclamações não têm fundamento”.

“Segundo ela o fato de eu cortar meu cabelo deve ser algo feito ‘por nós’, como se fôssemos um casal. Eu me recusei e passei a receber diversas mensagens de amigos dela me chamando de desrespeitoso e outras coisas mais”, revela.

Para os usuários do Reddit, a única pessoa que está desrespeitando alguém neste caso é a mulher: “É m pedido ridículo da parte dela. Existem soluções melhores para o seu problema do que simplesmente cortar o cabelo”.

“Desde que você se certifique de limpar o ralo do banheiro regularmente, sem se importar com a quantidade de cabelo, não vejo problemas. Cabelo realmente junta com muita facilidade mesmo com pouca queda”, comentou outra pessoa.