Homem se sente pressionado pela esposa a tornar-se vegano: ‘Ela não está feliz’

Casado há 12 anos, um homem decidiu registrar seu desabafo no Reddit nesta terça-feira (30) em relação a uma situação que tem enfrentado com a esposa dentro de casa. De acordo com ele, a mulher deseja que o marido se torne vegano assim como ela. Contudo, há uma razão pela qual ele desistiu.

“Minha esposa decidiu há quatro anos se tornar vegetariana e excluir a carne de seu cardápio. Há dois anos, ela decidiu se tornar vegana e tem sido desde então”, iniciou o relato, através do usuário u/VintagePneumonia.

“Ela é vegana e eu não, o que é bom. Cada um de nós cuida de nossas dietas separadamente e isso tem sido gerenciável até agora. Eu também tento o meu melhor para usar produtos livres de danos aos animais”, continuou.

Mudanças no cardápio

Embora tudo estivesse indo bem, o homem conta que, há algumas noites, sua esposa revelou seu desejo por vê-lo se tornar vegano. Contudo, o homem não consegue mudar seu cardápio devido à sua síndrome do intestino irritável (SCI).

“Aqui está a coisa, eu não quero me tornar vegano. Eu tenho SCI e toda vez que tentei mudar para uma dieta baseada em vegetais, sofri com muita dor. Eu sei que algumas pessoas juram que uma dieta baseada em vegetais pode ajudar a SCI, mas esse não foi o meu caso. Isso tornou as coisas tão piores que eu realmente não quero passar por essa provação”, desabafou na plataforma.

Segundo o autor, ele disse estar disposto a mudar muitas coisas, menos a dieta. Caso o fizesse, lhe causaria muita dor física.

“Ela não está feliz que eu decidi não me tornar vegano. Estou me sentindo um saco de merda. Não quero que minha esposa pense que sou um idiota só porque não quero sentir dor”, finalizou o desabafo.