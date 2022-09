Qualquer um que já trabalhou no setor de serviços sabe que existem alguns clientes clássicos com atitudes irritantes.

Agora, uma funcionária de drive-thru revelou um tipo de cliente com o qual ela tem que lidar no dia-a-dia.

A TikToker Audrey, conhecida como @plz_stfu0 no aplicativo de compartilhamento de vídeo, compartilhou um tipo de cliente normal, mas terrível, com o qual ela lida sempre.

Funcionária de drive-thru revela ‘atitude irritante’ cometida por clientes que ela precisa lidar no dia-a-dia; você também é assim?

Como detalhado pelo site The Sun, clientes no telefone são um problema recorrente.

“O cliente fica ao telefone, enquanto faz o pedido, e age incomodado com a interrupção toda vez que lhe fazem uma pergunta, mesmo quando é em relação ao seu pedido”, detalhou.

Segundo o site, outro tipo de cliente também causa irritação em Audrey: aquele que faz o pedido silenciosamente do lado do passageiro do carro.

Ela acrescenta que, na maioria das vezes, quando os clientes fazem o pedido do lado do passageiro, ela acaba tendo que pedir ao motorista para confirmar o pedido.

E isso pode causar uma espera maior para quem está nos carros atrás da pessoa que faz o pedido, e é desnecessário já que o motorista pode facilmente encomendar desde o início, ganhando ainda mais agilidade.

Texto com informações do site The Sun