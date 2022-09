Ela se irritou após o marido continuar permitindo a entrada da ex na casa deles

Uma mulher está completamente irritada depois saber que seu marido ainda permite a entrada de sua ex-companheira na casa do casal. Segundo relato, ela segue “agindo como se fosse a dona do lugar”.

Conforme a publicação feita pela atual esposa do homem no Mumsnet, ela segue sem conseguir entender os motivos que levam seu companheiro a permitir a entrada da mulher em sua casa.

No relato, compartilhado pelo The Mirror, ela revela: “Não sei o motivo pelo qual a ex do meu marido insiste em entrar dentro da nossa casa sempre que vem deixar seus filhos. Ela não fazia isso, sempre ficava na porta ou no carro, mas agora está entrando aqui”.

“Nas últimas vezes ela simplesmente entrou na minha casa como se fosse a dona do lugar para ‘deixar as coisas das crianças’ sendo que eles poderiam trazer sozinhos”, desabafa.

Segundo ela, o comportamento da mulher passou a ser incômodo e intrusivo, o que a fez pensar em formas de lidar com a situação.

Ela não consegue mais aguentar!

Cansada da situação, a mulher revela estar se sentindo cada vez mais incomodada com a presença da ex-esposa de seu marido.

“Eu não estava me sentindo bem essa semana então fiquei deitada no sofá usando meus pijamas. Ontem à noite ela simplesmente chegou e entrou com tudo aqui em casa! Meu marido estava abrindo a porta, mas ela se adiantou e entrou com tudo”.

“Não quero essa mulher andando pela minha casa sempre que ela sentir vontade e principalmente quando eu estou doente ou tentando descansar”, desabafa.

Leia também: Após ela ganhar peso, marido força esposa a dormir no sofá da casa

Ela então está decidida a conversar com o marido, mas teme estar exagerando em sua reação: “Se ela fosse uma pessoa mais legal e mostrasse sinais de querer ter um bom relacionamento conosco eu poderia agir de outra forma, mas ela apenas entra como se fosse a dona da minha casa, então a quero fora daqui”.

Para os usuários, ela deve tomar as rédeas da situação e estabelecer limites: “Não espere que ela estabeleça limites, faça você mesma. Fale com seu marido e passe a trancar a porta, foi assim que lidei com uma situação parecida”, comentou uma pessoa.