Casal descobre quarto ‘sinistro’ escondido atrás do banheiro de casa: ‘Aterrorizados’

Casal descobre quatro ‘sinistro’ escondido atrás do banheiro de casa: ‘Aterrorizados’ (Reprodução/YouTube - Caters Video)

Recentemente, um casal britânico comprou uma casa em Brighton, na Inglaterra, e não imaginavam a surpresa a ser encontrada no local. Carolyn e Steven Sparks revelaram estar “aterrorizados” após descobrirem a existência de um quarto secreto “esquisito” escondido atrás da parede se sua residência. Informações são do The New York Post.

A descoberta do cômodo secreto aconteceu logo após contratarem serviços de reforma na residência. No quarto “esquisito” possuía uma estrutura de cama de ferro forjado, com algumas madeiras sob o chão.

“Não estava nos detalhes dos agentes, e nem vimos quando conhecemos a propriedade”, disse Carolyn a Caters em entrevista. “É facilmente esquecido, pois é acessado através de um pequeno banheiro.”

Espaço sinistro encontrado

A porta escondida dentro do pequeno banheiro foi notada por um arquiteto. Em seguida, Carolyn logo sacou o celular para gravar o que acabara de ver. No vídeo, é possível ver que a porta se abre para uma escada como caminho até o cômodo secreto, alocado no porão.

Armados com lanternas e inseridos na passagem até o quartinho descoberto, o casal surge surpreso descendo as escadas, aterrorizados ao se depararem com a cama de solteiro ocupando o espaço estreito.

“Achei que seria engraçado filmar, pois tudo o que podíamos ver eram teias de aranha”, disse Carolyn. “Mas não esperávamos encontrar uma única cama de ferro, então foi definitivamente um pouco esquisito!”

O que está por trás do cômodo sinistro

Mais tarde, o casal descobriu que o quarto secreto não se tratava de uma câmara com histórico bizarro, mas sim de uma sala usada para armazenar carvão durante a era vitoriana.

Ainda assim, não houve uma explicação sobre o porquê de a cama estar alocada naquele pequeno espaço. Embora esquisito, o casal ainda não a removeu do local. A filha da dupla até solicitou para que pudesse usar o espaço para a gravação de um filme de terror para sua escola.

Carolyn e Steven optaram por manter a sala secrete acessível mesmo após as reformas, sabendo que ela fornece acesso importante à tubulação sob a propriedade.