Casal de mulheres dos EUA bate recorde de diferença de altura com quase 1 metro entre elas

O casal Christie Chandler e Senecca Corsetti entraram para o livro dos recordes após estabelecer um feito inédito. No último mês de julho, as moradora de Utah, Estados Unidos. alcançaram o recorde de maior diferença de altura de um casal do mesmo gênero. Christie mede 1 metro e 82 centímetros enquanto sua companheira mede 97,28 centímetros, com uma diferença entre elas de 84,94 centímetros de altura. De acordo com o site Guinness World Records, Senecca é diagnosticada com uma forma de nanismo conhecida como displasia diastrófica, que acaba afetando o desenvolvimento da cartilagem e dos ossos.

A ideia de se candidatar ao recorde surgiu após Christie assistir a um vídeo do Guinness que mostrava o casal com maior diferença de altura de gêneros diferentes. “Já havíamos conversado sobre isso antes, tipo ‘aposto que temos a maior diferença de altura do mundo’”, diz Senecca. “Nós brincamos sobre isso, mas nunca levamos a sério a tentativa de obter um título ou algo assim”, complementa a esposa.

Elas conheceram quando eram professoras na mesma escola. “Ela foi super amigável quando apresentou, então começamos a ser amigas”, fala Christie. Elas se aproximaram e rapidamente se apaixonaram, namorando por três anos e se casando em junho de 2021. A única diferença entre elas parece estar na altura, já que o casal compartilha muitos gostos em comum, como o amor pela arte, esportes e por ensinar.

A união delas foi muito apoiada pelos colegas de trabalho e alunos. “Eles adoram que estamos unidas e dizem que somos o casal mais fofo e suas professoras favoritos”, comenta Senecca.

Dificuldades

As duas dizem que nenhum desafio é grande o suficiente para atrapalhar a relação. “Nós brincamos que eu limpo o mais baixo e ela [Christie] limpa o mais alto”, brinca Corsetti.

Senecca diz que o segredo de qualquer relação está na conversa. “Para namorar qualquer pessoa que esteja fora da sua altura ou tenha uma deficiência ou seja de uma cultura diferente é apenas se comunicar”. “Comunique-se quais são suas necessidades e quais são suas expectativas. Isso vale para qualquer relacionamento”, concluem.

