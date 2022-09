Amante revoltada briga com homem casado na frente da esposa; “Estou de saco cheio”

Um vídeo compartilhado recentemente nas redes mostrou a atitude de uma jovem que, revoltada, resolveu abrir o jogo e buscar um homem casado com quem mantém um relacionamento extraconjugal. Toda a situação ocorreu diante da esposa do sujeito.

Ao analisar as imagens, pode-se ver que a jovem tenta agredir o homem casado e demonstra sua total insatisfação, dizendo reiteradamente que “está de saco cheio”, o que indica que diz a respeito à posição de amante.

Durante seu desabafo, a mulher chega a compartilhar detalhes de supostos encontros que teve com o homem. Ela afirma que teve relações sexuais com o sujeito na cama do casal. “Você me traz na sua casa. Transa comigo na cama dela”, relata a jovem.

Além dos encontros que teriam acontecido com a amante na casa da mulher, a jovem reforça que não seria a única com quem o homem mantém relacionamentos extraconjugais. “Eu sei que não”, confirma a esposa.

Como se pode notar, enquanto a mulher acompanha a briga do esposo com a amante, ela dá indícios de que ele não permanecerá em sua casa. “Que bom! Leva pra você. Quer? Leva, leva, leva. [...] Você quer levar? Leva, querida. Eu te dou de bandeja”.

Está curioso e quer ver este momento que repercutiu? Assista abaixo ao vídeo publicado no Twitter. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

“Tô cansada de ser amante!”, diz jovem após se apaixonar por empresário casado; VEJA VÍDEO⬇️ pic.twitter.com/TV4ilTDwor — Diário da Amazônia (@DiarioAmazonia) September 1, 2022

