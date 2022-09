Vídeo mostra como pássaros se unem para enfrentar cobra caninana

A cobra caninana não é venenosa, mas pode assustar com sua rapidez e tamanho ao chegar a 2,5 metros de comprimento. Apesar de não representar perigo algum aos humanos, o mesmo não acontece entre os animais, que podem correr perigo com este animal por perto.

Um vídeo capturou uma cena de pássaros tentando se defender do ata que de uma caninana e agindo em grupo para afastar a cobra.

Além de poder se alimentar de pequenas aves, anfíbios, roedores e outras cobras, a caninana também representa perigo aos ninhos dos pássaros, pois pode deslizar pelas arvores e se alimentar com seus ovos.

Confira a cena que mostra a força tarefa dos pássaros para espantar a cobra:

Os pássaros que aparecem na imagem foram identificados como sendo da espécie Crotophaga ani, conhecidos como “anu-preto”. Ela é encontrada em todo o território Brasileiro e pode ser vista também na Flórida e Argentina.

Esta ave da família Cuculidae mede de 35 a 40 centímetros e vive em bando. São apontados como animais extremamente sociáveis, com muita habilidade em pular e correr.

Seu cheiro é forte e característico, podendo ser percebido a vários metros e pode atrair morcegos e animais carnívoros.

O anu-preto chama atenção por possuir mais de 12 tipos de vozes diferentes e dois tipos que são muito importantes, pois são para reunir o grupo e avisar que existe um perigo por perto.

Saiba como é um dos cantos desse pássaro:

Já a caninana é uma espécie comum em quase todo o Brasil, além do sul do México, América Central, norte e centro da América do Sul e Trinidad e Tobago.

Esta cobra pode ser atraída para áreas urbanas em busca de presas, principalmente em locais com galinheiros ou ratos.

Em 2021, o biólogo Henrique, conhecido como o “Biólogo das Cobras” no YouTube, também comentou um vídeo no qual o passarinhos são vistos atacando uma caninana.

Confira a seguir:

