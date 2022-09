VÍDEO: Canadense viraliza nas redes sociais ao mostrar produção de bijuterias com sêmen humano

Uma nova tendência agitou o mundo das bijuterias nesta semana. Se trata de uma joia feita com sêmen humano. A criação é da tiktoker canadense Amanda Booth, que viralizou na rede social ao postar um vídeo mostrando como é o preparo dos adornos (veja abaixo).

De acordo com a revista “Vice”, Amanda começou a trabalhar como designer de joias no ano passado. Ela já fez sucesso ao mostrar suas bijuterias feitas a partir de cinzas de pessoas que já morreram, de leite materno e até de cabelo. Agora, ela decidiu investir nas peças que contém ejaculação masculina e tem faturado bastante com os produtos, intitulados “Jizz Jewelry”.

As pedras criadas com sêmen parecem pérolas e podem ser usadas em colares, anéis e pulseiras. Em um dos vídeos postados por ela uma pessoa comenta sobre a quantidade do “produto” é necessário e ela explicou que precisa de, pelo menos, do equivalente a uma colher de chá.

A canadense disse que, normalmente, recebe o sêmen congelado dos clientes. “Amostras frescas são uma coisa, mas quando estão no correio há um tempo, quero dizer... cheira a sêmen, entende o que quero dizer?” disse Booth.

Amanda explicou, ainda, que o sémen é desidratado, transformado em pó e depois moldado como se fosse uma pérola. Mas ela revelou que o odor que fica no ar durante a criação não é dos melhores.

“Nós os processamos no final do dia, caso contrário, estamos rodeados do cheiro o dia todo... Nós fizemos isso de manhã um dia e foi tipo: ‘não, eu nunca vou fazer isso. novamente.’”, relatou ela.

Apesar de causar estranhamento em muita gente, a tiktoker relatou que a maioria dos seus clientes são dos Estados Unidos, que enviam o sêmen de forma que não derramem durante o transporte.

A Vice também entrevistou uma cliente de Amanda, que explicou os motivos de comprar uma bijuteria com o sêmen do marido. “Ele ficou imediatamente intrigado e pensou que seria uma maneira divertida de ter algo que eu pudesse usar que é quase um lembrete do nosso amor e da nossa vida sexual antes do nascimento do nosso bebê”, disse a mulher.

