TikTok: Desafio do apagão matou mais um adolescente no Reino Unido

Mais um adolescente morreu tentando realizar um novo desafio que viralizou na plataforma TikTok, desta vez na Escócia. O nono desafio se chama ‘Blackout Challenge’ ou ‘desafio do apagão’, que consiste em encorajar as pessoas a prenderem a respiração, através de um auto-estrangulamento, para ver quanto tempo conseguem ficar sem respirar.

Muitos chegam a desmaiar, mas o baixo nível de oxigênio no cérebro pode levar o desafiante a ter convulsões, lesões graves e até mesmo a morte.

Foi o que aconteceu com Leon Brown, de 14 anos, na semana passada. Segundo sua mãe, a escocesa Lauryn Keating, 30, ela já encontrou seu filho desacordado na sua cama no último dia 25 e soube por amigos que ele estava fazendo o desafio do apagão. “Um dos amigos de Leon me disse que estava fazendo o desafio no Facetime com eles depois de vê-lo no TikTok”, disse a mãe.

Os amigos saíram ilesos, mas no caso de Leon a b rincadeira saiu terrivelmente errado. “[Um amigo] disse que achava que iria acordar, Mas Leon não voltou”, explicou.

Esse não é o primeiro caso de adolescente morto com esse desafio específico. Pelo menos sete casos já foram registrados e em dois deles, o TikTok está sendo processado pelos pais das vítimas.

Em outro caso, na Inglaterra, o garoto Archie Battersbee, de 12 anos, que também foi encontrado desmaiado por sua mãe após fazer o desafio e sofreu uma lesão cerebral fatal, que o levou à morte.

Lauryn fez um desabafo nas redes e pediu que as mães avisem seus filhos sobre esses desafios e mostrem a eles que isso não vale suas vidas. “Eles [os desafios] não valem as ‘curtidas’ ou o que quer que seja”, disse.