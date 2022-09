Pacote de figurinhas da Copa pode custar até R$ 6 pelo mundo; veja valores

O valor de cada pacote de figurinhas do álbum da Copa do Mundo do Catar de 2022 - com cinco stickers - está saindo por R$ 4 no Brasil. O aumento observado de quatro anos para cá tem dado o que falar desde o lançamento do produto, no mês passado.

Na última edição do evento esportivo, em 2018, o preço do envelope era de apenas R$ 2. Considerando que, ao todo, é preciso reunir 670 figurinhas, a brincadeira se torna bem “salgada” para boa parte da população.

Os brasileiros, porém, não são os únicos a comprometer parte significativa do orçamento caso queiram aderir à febre. Segundo levantamento feito pelo portal de notícias “G1″, os valores praticados ao redor do mundo são semelhantes e, em alguns casos, até mais altos do que aqui.

Valores das figurinhas pelo mundo

Entre os 12 países comparados pelo site, o valor mais alto de um pacote de figurinhas é praticado no Reino Unido. Lá, o envelope custa 0,9 libra, ou seja, R$ 6 na conversão da moeda. Em seguida vem a Venezuela e os países membros da União Europeia, onde se paga R$ 5,15. No Uruguai, é precisa gastar R$ 5 para adquirir um pacotinho.

Agora, um brasileiro que trocasse seus reais em uma casa de câmbio em Buenos Aires, na Argentina, por exemplo, pagaria apenas o equivalente a R$ 2,70 por um envelope de figurinhas. Outro país onde seria vantagem comprar os sticker seria no Paraguai, onde se paga R$ 3,75 “somente”.

Para se ter uma ideia da discrepância de valores, para completar o álbum no Paraguai o valor mínimo seria de R$ 502,50, Já no Reino Unido, o colecionador gastaria R$ 804. Isso se o colecionador não tirar uma figurinha repetida sequer - o que é praticamente impossível.

O álbum no Brasil custa, nos mesmo termos, R$ 536 para ficar completo. Vale dizer que o livro custa R$ 12 (normal) ou R$ 44 (capa dura).

