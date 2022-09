Noiva exige que a mãe pinte o cabelo para seu casamento

Uma noiva está sendo duramente criticada depois de exigir que a mãe pinte novamente o cabelo para poder comparecer a seu casamento. Aparentemente, a mãe da noiva escolheu uma cor “fora dos tons do casamento” para colorir seus cabelos.

Conforme a publicação feita pela noiva no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, sua mãe decidiu mudar radicalmente o visual apenas alguns dias antes do casamento e acabou “saindo do esquema de cores” escolhido por ela.

De forma anônima, a noiva revela que queria um esquema de cores específico para o casamento: “Mencionei que gosto de festas de casamento com esquema de cores, não todos com a mesma cor, mas uma paleta comum entre convidados e pessoas que estão no altar”.

“Como odeio cores fortes e brilhantes, escolhi uma extensa paleta de cores em tons pastel e pedi gentilmente aos convidados que seguissem as orientações referentes ao código de vestimenta”, explica a noiva.

“Minha mãe foi uma das pessoas que mais me apoiou então quando ela me pediu para mudar seu cabelo profissionalmente antes do dia do meu casamento eu não vi problemas em pagar por sua transformação”.

Ela não aprovou a transformação

Segundo relato da noiva, a revelação do novo visual de sua mãe foi algo que a deixou agitada. Ao encontrar a mãe poucos dias antes de seu casamento ela descobriu que seus cabelos normalmente trançados, estavam coloridos em um tom vermelho brilhante.

“Fica péssimo nela e chama muita atenção! Ela me perguntou se eu gostei e só consegui chorar. Sei que foi patético, mas eu tinha uma visão para meu casamento, com o apoio dela, e agora ela vai se destacar entre todos por causa de seu novo cabelo”.

“A cor também não combina em nada com o vestido dela, e eu disse isso. Ela disse que estou sendo irracional e tentando controlar a aparência dela, eu fiquei irritada e disse que pagaria para ela mudar a cor do cabelo para um tom neutro e só assim ela poderia ir ao casamento. Desde então nós não nos falamos”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, a noiva precisa “colocar o pé no chão” o quanto antes.

“Esquema de cores em casamentos são para decorações e roupas, nada além disso”, comentou uma pessoa.

“Você está sendo idiota em excluir sua mãe de seu casamento por causa da cor do cabelo dela. Algum dia ela não vai estar por perto e você vai se arrepender de ter feito isso apenas pela ‘combinação de cores’ do casamento”, apontou uma segunda.