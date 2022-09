Mulher encontra cachorro abandonado na floresta e foi isto o que ela fez

Mulher encontra cachorro na floresta e foi isto o que ela fez (Suzette Hall/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Coisa do destino ou não, a passagem de uma mulher em uma floresta não foi por acaso. Enquanto caminhava, a moça se deparou com um animalzinho abandonado. Relato extraído do portal The Dodo.

“Ela não conseguia acreditar no que estava vendo”, disse a socorrista Suzette Hall ao The Dodo. “Era um cachorro.”

Sentado sozinho no final da estrada, lá estava a cachorrinha escondida. A moça ficou escondida atrás da ladeira do caminho, sem poder alcançá-lo. Contudo, sabia exatamente como fazer a operação resgate.

A mulher pensou bem e armou uma instalação de comido para tirar o filhote de seu esconderijo.

“O cachorro subia a encosta e comia”, disse Hall. “Quando ela terminava, a mulher levava a comida para que os predadores não a seguissem.”

Operação conjunta

Em seguida, a mulher que avistou o cãozinho ligou para Suzette Hall, do instituto, em busca de ajuda. Hall chegou ao local e montou uma armadilha perto da estação de alimentação à noite, na expectativa do filhote entrar depois do jantar.

No dia seguinte, quando as duas voltaram à floresta, o animal não estava em lugar nenhum. Sendo assim, repetiram a operação resgate por mais uma noite, voltando no dia seguinte com as expectativas anteriores.

“Finalmente, ela estava na minha armadilha”, disse Hall. “E ela acabou de me beijar quando eu a tirei.”

Já resgatada, ganhou o nome de Trekker enquanto esteve no abrigo. Mais tarde descobriram que o animal possuía um microchip, tendo sido adotado quatro dias antes de seu primeiro avistamento.

Os donos entregaram o animal para o abrigo, mas não demorou muito para que Trekker conseguisse achar outra família.

“Ela passou de um lar adotivo incrível para um lar incrível para sempre”, disse Hall. “Ela está apenas vivendo a vida agora.”

“Seu passado está totalmente desaparecido agora”, continuou Hall. “Ela é uma sobrevivente.”