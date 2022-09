Mãe se cansa após filho ser acordado pelas ‘entregas noturnas’ do vizinho

Uma mãe está sem saber como lidar com uma situação chata e delicada envolvendo seus vizinho. Em um relato publicado no Mumsnet ela revela que não consegue mais aguentar as entregas noturnas solicitadas pelos vizinhos.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher conta que mora no local há quase 1 ano, e desde a mudança ela vem precisando lidar com problemas envolvendo vizinhos e entregas.

“Moramos em um grande conjunto de apartamentos, na unidade 7B, por algum motivo meus vizinhos tem dificuldades em digitar o endereço completo e por vezes acabamos recebendo entregas direcionadas a outros apartamentos nas mais variadas horas e em todos os dias da semana”, conta.

“Nós temos um interfone que mesmo na configuração mais baixa já acaba sendo bem alto, e isso se tornou um problema pois tenho filhos pequenos. Quando estava grávida do meu filho recém-nascido era praticamente impossível dormir por causa dos toques constantes do interfone, e agora está ainda pior”, revela a mãe desesperada.

Ela está cansada das entregas erradas

Segundo a mãe, a rotina constante de receber entregas não direcionadas a ela e em horários incomuns a fez ficar com raiva sempre que o interfone toca. “Os entregadores não se dão ao trabalho de ver o número do apartamento da parte de complemento do formulário e acham que o nome da rua abreviado é o número da unidade que receberá a entrega. Acontece que o nome da rua abreviado é o número do meu apartamento”.

“Eu costumava dizer que a entrega não era para mim, e eu tentava ensiná-los a ver o endereço corretamente, mas não adiantava e eles brigavam comigo! Agora eu apenas os repreendo e falo que eles não estão se dando ao trabalho de fazer seu trabalho corretamente. Não é o tipo de pessoa que eu sou e não gosto de fazer isso, mas estou exausta”, explica a mulher.

Ela então pede ajuda de outras pessoas da plataforma sobre como lidar com a situação que a está deixando completamente desesperada. “Fale com o porteiro do prédio e explique a situação”, comentou uma pessoa.

“Eu ficaria maluco vivendo em uma situação dessas. Entendo sua raiva, mas acho que você pode controlar melhor os momentos em que silencia seu interfone. Não tem como impedir os vizinhos de colocarem seu endereço e nem os motoristas de entrega de chegarem a você, mas pode evitar a perturbação”, comentou outra.