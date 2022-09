Lu Gatuza: conheça a influenciadora digital que também é bombeira, cantora e musa do Atlético-MG

A digital influencer Luciana Cardoso Milard, conhecida como Lu Gatuza, faz sucesso nas redes ao mostrar como consegue atuar em diversas profissões. Ela também é bombeira, cantora, modelo e musa do Atlético-MG. Mas nem tudo são flores e recentemente ela foi alvo de uma série de críticas nas redes sociais ao ser acusada de postar fotos de biquíni usando filtros. Indignada, ela fez uma postagem no seu Instagram para rebater os comentários e mostrou seu corpo natural (veja abaixo).

“Cadê o filtro? Está aqui o seu filtro. Eu não tenho problema em assumir quando uso filtros. Não ligo para o que falam de mim. Não usei filtro nesse vídeo, mas eu uso os recursos quando eu quiser. Agora vai ter que achar outra coisa para falar de mim”, escreveu ela na publicação.

Além das redes sociais, ela atua como soldado do 1º Batalhão de Bombeiros Militar de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e disse que passou três anos estudando para conseguir ser aprovada no concurso público.

“Bombeiro é muito bem recebido pela sociedade e para mim é uma grande alegria participar dessa instituição. Aqui, eu sou a soldado Milardi. Eu dirijo viatura, caminhões e faço tudo que, a princípio, era taxado coisa de homem. São só 10% das vagas e é um concurso super acirrado. Eu fiquei três anos estudando para passar”, disse Lu Gatuza em entrevista ao portal Kondzilla.

“Quando eu realizei esse sonho [de ser bombeira] foi bacana demais. Nós, bombeiros de Minas Gerais, trabalhamos em diversas áreas. Então, nós trabalhamos na área da saúde, prevenção, incêndio. Muitas pessoas me perguntam assim ‘mas você é aquela bombeira que apaga fogo?’. E eu ‘pois é, eu trabalho em serviço de rua, apago fogo, trabalho no pré-atendimento hospitalar’. Eu acho que o desafio de ser mulher e fazer coisas que a princípio são taxadas de homens não é só no corpo de bombeiros, é em qualquer lugar da sociedade”, destacou a jovem.

Ela também é modelo e já foi eleita musa do Musa do Galo 2018, Musa do Brasileirão 2018 e Garota All Fight 2018. A jovem é fã do Atlético-MG assumida e costuma compartilhar suas idas ao estádio. Agora, ela concorre ao posto de musa da Copa do Mundo 2022 representando a Costa Rica.

Carreira musical

Lu Gatusa também é cantora e já lançou as músicas “Arrepiadinha”, “Pega Pega” e “Pode falar”. Em entrevista ao site Mega Cidade, ela contou os motivos de ter escolhido o nome artístico.

“Gatuza quer dizer gata. Meu pai me chamava de Gatuzinha quando eu era criança. Ele faleceu e eu tenho levado esse nome como um apelido carinhoso também. As pessoas já me chamavam de Gatuza na minha região e eu fui levando ele”, revelou.

“Eu sempre sonhei em ser uma artista também, né? Eu sempre gostei de cantar e dançar e talvez por isso as coisas aconteceram com tanta grandiosidade, porque elas vieram de dentro”, destacou ela ao Kondzilla.

