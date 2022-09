Funcionários se confundem e idosa de 93 anos morre após tomar líquido de limpeza no lugar do suco de uva Foto ilustrativa - Freepik - @chayakorn

Funcionários de um lar de idosos foram afastados de suas funções e estão sob investigação pela polícia da Califórnia, nos Estados Unidos, após uma confusão que resultou na morte de uma paciente e moradora do local, uma senhora de 93 anos.

De acordo com informações levantadas, o fato ocorreu no último sábado (27) após colaboradores se confundirem e servirem “líquido para lavar pratos no lugar de um suco de uva”.

Além de Gertrude Elizabeth Murison Maxwell, a idosa de 93 anos que acabou falecendo, outras duas pessoas foram hospitalizadas, produto do consumo feito anteriormente.

Após consumir a bebida entregue pelos funcionários do lar de idosos, Gertrude apresentou bolhas em sua garganta, boca e esôfago, o que contribuiu para o seu falecimento.

O centro de acolhida para idosos lamentou o ocorrido e prestou condolências às famílias das pessoas afetadas e de Murison. “Estamos trabalhando com as autoridades locais, que nos informaram que um residente faleceu. Nossas mais profundas condolências vão para a família”, afirmaram.

Sobre a versão de que os funcionários entregaram o líquido incorreto para os idosos, a informação foi confirmada por uma fonte que não quis se identificar. A fonte declarou que eles confundiram o produto de limpeza com “uma jarra de suco de uva é o que alguém pensou que eles tinham pegado e colocado em copos”, afirmou.

Por sua vez, os funcionários envolvidos nesta situação permanecerão afastados de suas funções até que o caso seja solucionado e esclarecido.

