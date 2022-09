Final trágico: noivo e convidados são encontrados mortos após o casamento

Um casamento teve um final trágico depois que o noivo e cinco dos convidados da celebração foram encontrados mortos no dia seguinte da festa. A noiva e outras sete pessoas foram socorridas com vida e encaminhadas ao hospital.

Conforme a publicação realizada pelo portal JN, o casamento em questão aconteceu na última terça-feira, 30 de agosto, na proximidades da cidade de Enugu, na Nigéria.

Na ocasião, Obinna Dieke, de 33 anos, casou-se com Nebechi. O casal comemorou sua união na presença de amigos e familiares. No entanto, na manhã seguinte ao casamento, vizinhos estranharam o silêncio no local e decidiram arrombar a porta da casa da família, descobrindo a cena trágica.

Conforme informações divulgadas pela polícia local, ao todo 14 pessoas foram encontradas inconscientes na casa da família, sendo o casal e mais 12 convidados. Todos possuíam uma espécie de espuma ao redor de suas bocas, cuja causa ainda não foi divulgada.

O noivo e cinco convidados não resistiram

Mesmo com o resgate realizado pela equipe de emergência, o noivo e outros cinco convidados não resistiram e foram declarados mortos no local.

A noiva e os demais convidados foram socorridos e encaminhados para o hospital, onde seguem internados.

Até o momento a causa da morte não foi divulgada ou confirmada, mas moradores das proximidades indicaram a possibilidade de uma intoxicação alimentar ou intoxicação por monóxido de carbono causada por um gerador de energia que o casal teria levado para o interior da casa.

Alguns tipos de geradores portáteis não são indicados para uso em ambientes internos uma vez que produzem gás tóxico podendo causar envenenamentos.

Conforme uma declaração realizada pelo porta-voz da polícia, Daniel Ndukwe, os vizinhos foram alertados depois que nenhum dos convidados foi visto deixando o local na manhã seguinte ao casamento.

A última vez que todos foram vistos com vida foi na noite anterior, quando decidiram se dirigir ao local para continuar celebrando a união do casal. As investigações para confirmar a causa das mortes seguem sendo realizadas pela polícia.