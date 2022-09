“Erro na Matrix”: homem encontra seu ‘duplo’ durante banho de piscina

Um acontecimento fora do comum levou um norte-americano a cogitar seriamente que nós realmente estamos vivendo dentro de uma matrix e o vídeo gravado no local acabou viralizando nas redes.

Sean Douglas alega ter conhecido em Los Ángeles, enquanto estava de férias, seu ‘duplo’, uma pessoa completamente igual a ele, mas que não faz parte de sua família, o que para os amantes da ficção científica seria um erro da matrix.

“Eu não estava convencido até agora... Estamos definitivamente em uma simulação”, disse o homem na uma publicação no Reddit.

Sean estava nadando na piscina do hotel e desfrutando do das férias quando avistou um homem praticamente igual a ele e fez questão de tirar uma foto para que seus amigos não dissessem que ele teria abusado do álcool e outras facilidades da estadia em Vegas.

“Hoje eu nadei com meu doppelgänger [sósia] na piscina do hotel Flamingo em Las Vegas”, disse em postagem nas redes com a foto dos dois lado a lado.

Quem olha a imagem vai jurar que é a imagem dele no espelho ou que trata-se de uma montagem, mas Sean garantiu que tudo foi real e não se trata de uma mera semelhança, eles são iguais.

Um usuário que acompanhou os comentários pelas redes sociais tem a opinião de que o erro da matrix é ainda maior do que eles pensam, já que os dois se parecem com o ator canadense. “Parecem irmãos de Seth Rogen”, afirmou.

