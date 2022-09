Ele afirma que o filho o está desrespeitando por não chamá-lo de pai

Um pai está criticando o filho adolescente depois que o jovem decidiu parar de chamá-lo de “pai” e passou a se referir a ele pelo seu nome. Indignado, ele afirma que a atitude do filho demonstra uma “grande falta de respeito” por seu papel.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem ficou completamente chateado depois que o filho parou de chamá-lo de “pai” mesmo sendo informado que deveria se referir a ele desta forma.

Para o homem, o título de pai é um símbolo de “respeito” o qual ele merece plenamente.

“Meu filho de 15 anos parou de me chamar de pai e passou a me chamar somente pelo meu nome. A princípio eu perguntei a ele o motivo e ele disse que ‘é o meu nome’ e que todos me chamam desta forma”, conta o homem desapontado.

Ele não aceitou bem a escolha do filho

Segundo o homem, a atitude do filho não era comum e parecia desafiadora. Diante disso ele decidiu tomar uma atitude: “Eu decidi que vou ignorá-lo sempre que ele me chamar pelo nome”.

“Durante o jantar eu estava conversando com minha esposa quando ele me chamou pelo nome e me pediu um pouco de macarrão, eu ignorei e continuei falando com a mãe dele. Ele continuou agindo assim e eu segui ignorando”, conta.

“Mais tarde minha esposa disse que eu tive uma atitude infantil e que eu deveria entender a fase pela qual nosso filho está passando. Eu disse a ela que se ela estava se sentindo ok em ser chamada pelo nome dela que tudo bem, mas eu não estou, então ou ele me chama de pai ou vou ignorá-lo”.

Para os usuários, o jovem pode chamar o pai da forma que preferir: “O que uma coisa tem com a outra? Eu chamo meus pais pelo nome e ainda os respeito!”, comentou uma pessoa.

“Se você quer ser respeitado por ele, comece respeitando as escolhas dele”, comentou outra.

“Você declarou sua preferência, as pessoas normalmente fazem isso e as outras as respeitam. Ignorar o seu pedido é sim desrespeitoso”, finalizou uma terceira.