Ela decidiu dar ao filho o mesmo nome do cachorro de seus pais

Uma mulher teme ter escolhido o nome errado para batizar seu filho. Segundo seu relato, por mais que ela e o marido amem o nome, eles temem que seus pais não aprovem a escolha por um motivo sentimental.

Tentando encontrar uma solução, ela decidiu contar sua história no Mumsnet e teve seu relato compartilhado pelo The Mirror. “Nós amamos o nome Benjamin, mesmo sem qualquer abreviação. Apesar disso sei que com o tempo ele vai ser chamado de Benjy ou Ben”.

Para ela, o apelido derivado do nome é o real problema: “Meus pais tiveram um cachorro chamado Ben por 18 anos. Ele morreu há 25 anos e era muito amado por eles”.

“Queremos que o nome seja uma surpresa para quando nosso filho nascer, então não consigo conversar com meus pais para saber a opinião deles e temo que possa ser estranho nomear meu filho com o nome de um cachorro já falecido, mas ainda assim pertencente a família”.

Ela tem sentimentos conflitantes

Preocupada em provocar sentimentos adormecidos nos pais ou até mesmo uma situação de estranheza pela escolha do nome, a mulher decidiu questionar os demais usuários do Mumsnet sobre a sua escolha.

Grande parte deles afirmou que ela precisa ser fiel a suas escolhas e sentimentos: “É possível que seus pais se lembrem do cachorro, mas se você não se incomodar com isso então não vejo um problema”.

“Minha irmã tem o nome do carro da minha mãe e meu amigo o nome de um iate. Isso é relativamente comum, não vejo problemas”, comentou outra.

Leia também: Pais são avisados de que o filho irá desprezá-los por ter um ‘nome diferente’

“Estranho seria se o cachorro tivesse acabado de morrer, mas isso foi 25 anos atrás. Seus pais podem até mencionar o cachorro, mas ao mesmo tempo também podem não se lembrar”, explica uma terceira.

Uma outra pessoa decidiu contar sua história: “Não acho estranho pois eu também tenho um Benjamin. É o nome do melhor amigo do meu marido e eu também tenho um amigo com esse nome. Nós apenas escolhemos o nome e seguimos assim”.

“Em algumas ocasiões fica confuso, mas nós amamos o nome e seguimos com ele”, finaliza.