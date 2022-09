Cadela ‘sorri’ ao tirar foto no casamento dos donos e imagens viralizam nas redes sociais

Cadela viraliza na web ao posar 'sorrindo' para fotos com noivos (Reprodução/Instagram @sarahpukinphotography)

Fotos de um casamento realizado em julho deste ano, no Canadá, viralizaram nas redes sociais ao mostrar a felicidade de um dos convidados. No registro, a cadela Luna, de 8 anos, sorriu ao posar ao lado dos donos, Callie e Travis Jones, que se casaram em uma fazenda. A fotógrafa Sarah Pukin disse que não percebeu a expressão da cadela ao registrar o momento, mas se surpreendeu ao preparar o álbum com as imagens (veja abaixo).

“Seu sorriso era perfeito e ela fez um trabalho muito bom posando para a foto”, disse Sarah em entrevista ao site “Bored Panda”.

Callie, a noiva, também compartilhou a imagem no grupo Dogspotting Society no Facebook e logo ela viralizou. Mais de 29 mil pessoas curtiram a publicação e passaram a postar suas próprias fotos de casamento com seus amados animais de estimação.

A fotógrafa também compartilhou o sorriso de Luna em suas contas do Instagram e do TikTok e elas se tornaram virais, com mais de 1,3 milhão de visualizações.

Dilema com convidados

Uma noiva está vivendo um dilema depois que sua mãe passou a obrigá-la a convidar suas amigas para o seu casamento. O problema é que a celebração íntima para 50 convidados não comportaria a lista de convidadas da mulher.

Conforme a publicação realizada pelo “The Mirror”, a situação da noiva se torna ainda mais complicada uma vez que seus pais estão arcando com grande parte dos gastos relacionados ao casamento.

Publicando sua história no Mumsnet, ela releva que desde o princípio planejou ter um casamento para poucas pessoas pois não poderia arcar com os custos de um casamento que comportasse todas as pessoas que ela gostaria de convidar.

Ela e o noivo ficaram feliz com a decisão, mas sua mãe pareceu não concordar e passou a exigir que ela mude a lista de convidados. “Vamos nos casar em um local que comporta até 50 pessoas, com nossas famílias, avós, tias e tios, padrinhos e madrinhas, fechamos em 47 convidados, o que estava dentro dos planos. Meus pais decidiram nos ajudar com os custos, mas minha mãe passou a exigir que eu convide suas amigas para a celebração”, revela a noiva.

Segundo a jovem, mesmo após reforçar seus planos para a mãe a mulher não ficou satisfeita com a situação e acusou a filha de ser ingrata, já que ela está pagando por parte do casamento. “Nós não estamos nem de perto convidando todos os amigos que queríamos para poder manter os custos baixos e a celebração íntima. Mesmo explicando isso para minha mãe ela volta a bater na tecla do dinheiro”.

