Após meses de cansaço, jovem descobre que o que tinha não era fadiga dos estudos

O que para Molly Hunt, de 21 anos, poderia ser uma ressaca após uma festa com amigos ou até mesmo cansaço devido aos estudos, teve uma reviravolta em sua história depois que a jovem de Buckinghamshire, na Inglaterra, descobriu que o cansaço e dor no estômago que começaram em outubro do ano passado eram na verdade algo diferente.

Embora suas suspeitas iniciais, em fevereiro deste ano, Hunt notou uma espécie de caroço em sua clavícula, que era acompanhada de uma forte coceira.

Já no mês de junho, a jovem passou por uma avaliação médica na qual teve o real diagnóstico do problema que a afetava: um linfoma Hodgkin (câncer), em estágio 2. Molly foi submetida a sessões de quimioterapia para tratar a doença que se desenvolveu na parte esquerda de seu pescoço.

“Estava extremamente cansada. Chegava à 1h e ‘desmaiava’, me sentia como se estivesse em um sonho. Realmente não podia me concentrar em muitas coisas devido ao cansaço. [...] Às vezes eu achava que era ressaca e às vezes atribuía à carga de trabalho na universidade. Achei que estava exagerando”, contou sobre os sintomas que tinha.

Uma boa notícia para a jovem

Após 5 sessões de quimioterapia, Hunt recebeu uma notícia positiva: o câncer entrou em remissão. Agora, ela tem se dedicado a conscientizar as pessoas sobre a necessidade de analisar frequentemente seu corpo e identificar anomalias.

Sobre o processo enfrentado atualmente, ela explicou: “Minha biópsia deve ter quebrado o câncer ou algo assim porque eu tinha muito mais caroços no pescoço, eu tinha cerca de seis que eu podia sentir e eles subiram até meu seio e eu comecei a ter um muito grande no seio”, disse.

“Minha mensagem seria que ninguém conhece seu corpo como você e se sabe que algo não está bem, peça que o revise porque pode definitivamente salvar sua vida”, deixou como mensagem de conscientização.

Com Meganoticias.

