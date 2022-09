Após ela ganhar peso, marido força esposa a dormir no sofá da casa

Uma mulher ficou completamente irritada depois que seu marido, com o qual é casada há 17 anos, a está fazendo dormir no sofá de casa por causa de seu peso. Devastada, ela relata que se sentiu “rebaixada” por ser obrigada a dormir no sofá.

Publicando sua história no Mumsnet, a mulher revelou que está extremamente chateada com a atitude do marido, visto que seu recente ganho de peso foi devido a depressão gerada pelo luto após a perda de familiares.

Conforme o The Mirror, ela revela: “Estou casada há 17 anos, nos últimos três anos engordei um pouco após um grande período de luto na família e acabei tendo um início de depressão”.

“Como resultado, eu passei a roncar durante a noite e meu marido fica tão incomodado com isso que eu acabo dormindo no sofá. Isso faz eu me sentir uma pessoa ruim. Entendo que ele precisa dormir, mas me sinto desprezada”, conta a mulher.

Ela se sente desprezada pelo companheiro

Em seu relato, a mulher revelou também suas angústias e pediu pelo apoio de outras pessoas, questionando a eles se estava errada em se sentir desprezada por conta da situação.

Os demais usuários do Mumsnet pareceram ter opiniões divididas sobre o caso. “Por qual motivo você precisa dormir no sofá? Vocês não podem revezar? Existe alguma maneira de ter uma segunda cama em sua casa?”, questionou uma pessoa.

“É difícil sua situação e compreendo os seus sentimentos. Vocês dois são importantes e não quero parecer rude, mas buscar recuperar seu peso antigo não seria uma possibilidade para vocês? Outra ideia é usar tampões de ouvido para ele não escutar seu ronco e você usar tiras para o nariz que ajudam a melhorar a situação”, sugeriu outra.

“Parece que você engordou por conta de seu psicológico, você tem ou teve algum suporte para isso?”, questionou outra pessoa.

Sem simpatizar com a mulher, outra pessoa escreveu: “Como esposa de um cara que ronca: você está sendo irracional! Durma no sofá!”.