Após 11 dias à deriva, pescador brasileiro é resgatado em freezer no meio do Atlântico

Pescador é resgato em freezer no Oceano Atlântico (Reprodução)

Um pescador brasileiro foi resgatado na costa do Suriname após passar 11 dias à deriva no Oceano Atlântico. Ele foi encontrado dentro de um freezer.

A embarcação em que Romualdo Macedo Rodrigues, de 44 anos, estava afundou e, no último dia 11, ele finalmente foi salvo.

Romualdo partiu do Oiapoque, no Amapá, e ia em direção à Ilha dos Macacos, na Guiana Francesa. Seu barco, porém, apresentou rachaduras e começou a ser tomado pela água.

“Comecei a secar, mas no outro dia não tinha mais jeito e foi para o fundo mesmo”, contou o pescador ao “Domingo Espetacular”, da TV Record.

Para permanecer em relativa segurança, Romualdo - que não sabe nadar - apelou para o eletrodoméstico. “Quando eu vi que não tinha jeito, eu peguei o freezer e fui embora.”

Como se não bastasse estar perdido no mio do Atlântico, o pescador disse ter enfrentado ainda o medo de tubarões. “Eu pensava que ia ser atacado pelos tubarões porque em alto mar tem muito peixe curioso.”

Chegada ao Suriname e detenção

A maré fez com que o brasileiro fosse levado até o Suriname, onde foi avistado por pescadores de uma outra embarcação.

Romualdo estava muito desidratado, desorientado, com as roupas rasgadas e insolação. Ele acredita ter emagrecido cerca de cinco quilos devido ao incidente.

Romualdo ficou preso no território do Suriname por estar sem documentação e foi tratado, a princípio, como imigrante ilegal. Ficou 16 dias em uma cela com outros presos e disse que não recebeu explicações das autoridades.

Mais tarde, ele finalmente conseguiu ser repatriado, por meio de um voo que o levou até Belém, no Pará, na última terça-feira (30). “Nasci de novo. Essa geladeira, para mim, foi Deus. Um milagre”, disse.

