Amiga troca datas e influencer recebe bolos de aniversário um mês após festa; entenda a confusão

Uma trapalhada marcou o aniversário do influenciador digital e podcaster Samir Duarte. Em uma postagem no Twitter, ele contou que celebrou a data no último dia 30 de julho com uma festa. No entanto, uma amiga se confundiu com as datas e encomendou três bolos para 30 de agosto. Resultado: a comemoração não teve os doces, mas ele recebeu a encomenda na última terça-feira e o relato viralizou na web (veja abaixo).

Resumindo a ópera:

- 30 de JULHO eu fiz uma festança de aniversário.

Dei meu cartão p/ uma amiga e pedi q encomendasse 3 bolos.

- não teve bolo pq ela encomedou pra 30 de AGOSTO.

- cancelei os 3 bolos pós-festa.

- Porém surpresa, chegaram os bolos hoje kkkk 1 mês depois pic.twitter.com/JuBLeFU1PE — Samir Duarte (@eusousamir) August 30, 2022

Samir contou que pediu para a amiga, Gabi Alvarenga, encomendar os bolos para seu aniversário e esperava receber os doces no dia 30 de julho. Mas ela acabou fazendo o pedido para 30 de agosto, data em que ele finalmente teve as encomendas entregues.

“[No dia] 30 de JULHO eu fiz uma festança de aniversário. Dei meu cartão para uma amiga e pedi que encomendasse três bolos. Não teve bolo porque ela encomendou para 30 de AGOSTO”, destacou ele.

O influenciador disse que, logo após o aniversário cancelou a encomenda e que recebeu o dinheiro de volta. Porém, um mês depois, acabou recebendo os doces mesmo assim. “Porém surpresa, chegaram os bolos hoje kkkk 1 mês depois”, contou o podcaster.

Ele relatou a situação na web, mostrou uma nova comemoração feita sozinho e brincou alertando os amigos para “nunca” deixarem Gabi Alvarenga organizar nada do seus aniversários.

A publicação no Twitter já soma quase 20 mil curtidas e, no Instagram, quase 10 mil. Muita gente se divertiu com a situação. “Agora quero convite pra comer o bolo atrasado”, disse um amigo. “Eu quero um pedaço desses bolos pq fui na festa e tenho direito”, destacou outra. “Eu dou conta desses bolos. Deixe comigo”, ressaltou mais um.

