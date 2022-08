Vídeo mostra anaconda gigante capturada na Amazônia

Uma sucuri, a segunda maior cobra conhecida no mundo todo como “anaconda”, foi capturada recentemente e surpreendeu pelo seu tamanho.

As imagens foram gravadas pelo RBA Monte Alegre canal 03 e divulgadas no canal do YouTube “TRILHANDO PELA AMAZÔNIA COM ELAIR NASCIMENTO”, que mostra a vida em meio a natureza em Monte Alegre, no Pará.

No vídeo, é possível ver como a cobra é levantada por três pessoas que mostram o comprimento do animal na área exterior de uma casa.

“Eu ouvi um grito muito longe e quando cheguei lá era ele que estava com uma sucuri enrolada na perna dele dentro do bote”, diz aquele que grava as imagens, contando que precisou bater na sucuri para que ela se desvencilhasse de um homem.

A sucuri do vídeo parece estar morta, o que é considerado penalizado segundo o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, onde consta que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, é crime.

O biólogo Henrique, especialista em sucuris, esclareceu que algumas comunidades ribeirinhas não são penalizadas ao matar sucuris porque sobrevivem da caça.

“Você está falando de pessoas que viviam da caça ao longo de gerações. (...) Nessa caso, elas estão autorizadas por lei a fazerem, mesmo que você ache isso bárbaro”, explicou após um vídeo que mostrava uma turista posando com uma sucuri morta.

Em junho de 2022, um caso de vídeo que também mostrava uma grande sucuri abatida levantou polêmica. As imagens vieram de uma comunidade ribeirinha em Anamã, a 163 quilômetros de Manaus, no Amazonas.

Estima-se que cobra media aproximadamente 6 metros de comprimento foi exposta em uma das casas e impressionou os locais, que podem ser ouvidos dizendo frases como “Isso engole é um homem adulto”.

Matheus Reis, que é graduando em ciências biológicas e realiza a divulgação científica sobre répteis no Twitter pelo perfil Legião Escamada (@legiaoescamada), relembrou na época que não existe nenhum registro comprovado de que uma sucuri comeu um ser humano.

No estudo argentino Historical Assumptions about the Predation Patterns of Yellow Anacondas, que avaliou o conteúdo estomacal de sucuri-amara (Eunectes notaeus) chegaram ao resultado que sucuris se alimentam em sua maioria de presas menores, com uma frequência maior. — Legião Escamada 🐍🦎🐊🐢 (@legiaoescamada) June 28, 2022

“Uma sucuri para chegar aos seus 5 metros de comprimento tem que viver no mínimo 20 anos, evitar ser predada por outros animais, e fugir do conflito com o ser humano, e infelizmente essa serpente veio a óbito pelas mãos de pessoas que não tinham o conhecimento do animal”, defendeu nas redes sociais.

