VÍDEO: Homem em cavalo é flagrado ‘fugindo’ da polícia e cena viraliza nas redes sociais: ‘É o Zorro?’

Um homem foi flagrado por moradores “fugindo” de uma viatura policial em Rio do Campo, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e a história acabou viralizando nas redes sociais. O motivo era o transporte usado pelo fugitivo: um cavalo. A cena inusitada foi compartilhada em uma página de humor e muitos internautas disseram que se tratava do personagem de cinema “Zorro” (veja abaixo).

O vídeo começou a circular na web nesta semana, mas não se sabe ao certo quando a fuga foi gravada. Nas imagens, que duram poucos segundos, é possível ver o homem cavalgando em alta velocidade, sendo seguido de perto por um carro da polícia. Além do barulho da sirene, é possível ouvir um grito, que teria sido dado pelo fugitivo.

A cena digna de um faroeste rapidamente chamou a atenção dos internautas, que se perguntavam “é o Zorro?”. Outro comentário destacou: “Anotaram a placa será?”.

“Covardia esse racha, o cara só tinha 1 cavalo de potência”, se divertiu outro seguidor. “Faroeste caboclo”, disse mais um.

A Polícia Militar foi procurada, mas disse que nenhuma ocorrência envolvendo um homem em um cavalo foi registrada na cidade. Assim, permaneceu o mistério sobre o motivo da fuga inusitada.

Atenção! Zebra passeando

Quem se aproximava do pedágio em Biriatou, na rodovia que liga França à Espanha, se deparou com uma cena inusitada na última sexta-feira (26): uma zebra passeava tranquilamente pelo local.

O animal foi visto por volta das 11h e foi finalmente parado pelos funcionários da alfândega após uma corrida de 30 minutos.

“Estávamos esperando no pedágio do lado espanhol e vimos o animal na estrada”, disse Julien Cazaux, jornalista, ao jornal “Sud Ouest”. As informações foram reproduzidas pelo “Extra”.

“A zebra passou por nós três vezes enquanto trotava. Ninguém conseguiu pegá-la. Funcionários da alfândega se uniram para capturá-lo. Eles estavam em pânico e correndo em todas as direções”, acrescentou Julien, que estava em um ônibus

Ainda de acordo com o “Sud Ouest”, a zebra aproveitou o fato de o veículo de seu dono estar preso em engarrafamento para escapar.

