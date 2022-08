Restaurante de luxo homenageia ‘Luva de Pedreiro’ com nome de pratos: ‘Agora sou comível. Receba!’

O influenciador digital Iran Ferreira, de 20 anos, mais conhecido como “Luva de Pedreiro”, acaba de receber uma homenagem deliciosa. Ele inspirou o nome de um prato principal e de uma sobremesa no restaurante Paris 6, em São Paulo. Nas redes sociais, ele comemorou e disse: “Agora sou ‘comível’. Receba!”.

A homenagem foi feita pelo dono do bistrô francês, Isaac Azar. Em um vídeo publicado em seu Instagram, ele também mostrou a alegria do influenciador ao ver a refeição inspirada nele (veja abaixo).

O prato principal é composto por feijão, arroz, ovos fritos e farofa e já foi aprovado por Iran, que postou uma foto no Twitter se deliciando. Já a sobremesa que leva o nome de “Luva” é um tradicional pudim de leite. Ambos são novidade no cardápio do restaurante.

O Paris 6 é conhecido por dar nomes de famosos e celebridades aos seus pratos. Nomes como a cantora Luísa Sonza, o ex-BBB Gil do Vigor, a dançarina Brunna Gonçalves, a influenciadora Boca Rosa, entre muitos outros, já foram homenageados.

Comendo meu prato aqui no Paris 6, tinha que ser nosso tradicional feijão com arroz❤️🇧🇷 pic.twitter.com/9EyOovgP3g — Luva de Pedreiro (@luvadepedreiro) August 31, 2022

Sucesso na Itália

Recentemente, “Luva” esteve na Itália, onde visitou o amigo Khaby Lame, que faz sucesso nas redes sociais com seus vídeos “super sinceros”. Eles gravaram um vídeo juntos, no qual o brasileiro chega de mala e cuia na casa do colega e, depois de aprontar poucas e boas, acaba “expulso” (veja as imagens abaixo).

Em um vídeo publicado no seu Twitter, “Luva” escreveu: “Quem mandou me convidar? Receba Khaby Lame”, brincou.

Nas imagens, o brasileiro toca a campainha da casa de do tiktoker e prontamente já solta seu bordão: “receba!”. Em seguida, ele joga a mala nas mãos do colega e entra no imóvel. Depois disso, Khaby não tem mais paz para comer, jogar videogame, dormir e muito menos tomar banho. Sempre é interrompido por “Luva”, que também dispara as frases “melhor do mundo” e “graças a Deus, pai”.

Assim, cansado do hóspede incômodo, Khaby “expulsa” o brasileiro de casa, que fica com cara de quem não entendeu o motivo. O vídeo também faz sucesso no Instagram dos influenciadores.

Quem é “Luva de Pedreiro”

“Luva de Pedreiro” é o influenciador digital do mundo de futebol mais famoso do Brasil. Ele soma mais de 18 milhões de seguidores só no Instagram.

Nascido em Quijingue, a 322 quilômetros de Salvador, na Bahia, ele se tornou conhecido após viralizar em vídeos em que aparecia marcando alguns gols em um campo de várzea e por comemorar com o bordão: “Receba!”.

O nome “Luva de Pedreiro” faz referência às luvas utilizadas pelo jovem para jogar futebol. As comemorações a cada gol viralizou, principalmente, no mundo da bola, e já foram replicadas por jogadores famosos como Neymar, os alemães Serge Gnabry e Kimmich, e até mesmo o filho de Cristiano Ronaldo.

Recentemente, o brasileiro assinou um contrato de exclusividade com Adidas e anunciou nas suas redes sociais que estará presente na Copa do Mundo do Qatar e na Liga dos Campeões da Europa. Ambos torneios são patrocinados pela marca.

'Luva de Pedreiro' e ex-empresário divergem sobre termos de contrato assinado (Reprodução/Twitter)

Disputa com ex-empresário

“Luva de Pedreiro” e seu ex-empresário, Allan Jesus, divergem sobre o rompimento de contrato firmado entre eles. Os dois participaram de uma audiência de conciliação na Justiça, no último dia 26 de julho, no Rio de Janeiro, mas não chegaram a um acordo.

O agenciador exige o pagamento de R$ 20 milhões para encerrar o acordo entre eles, mas o valor está muito acima do que estava previsto no contrato firmado entre eles, que era de R$ 5,2 milhões.

O contrato previa exclusividade e era válido até 2025. Após o rompimento, ambos deram versões divergentes sobre os valores que deviam ser repassados para cada um e sobre a multa rescisória.

Enquanto a briga segue na Justiça, “Luva” tem a carreira gerida pelo ex-jogador de futsal Falcão. Dos lucros obtidos com os contratos, 60% serão do influenciador e 40% do empresário. Além disso, “Luva” recebe um salário mensal de R$100 mil e terá todas as suas despesas pagas pela consultoria do ex-atleta.

